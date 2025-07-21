Sivas’ta kasapların yüzyıllık geleneği: Hayvan kemikleri büyüye karşı kırılıyor

Sivas'ta kasaplar, Selçuklu döneminden günümüze kadar uzanan bir geleneği yaşatıyor.

Kasaplar, küçükbaş hayvanların kürek kemiklerini büyüye karşı koruma amacıyla kırıyor.

Büyücülerin en çok tercih ettiği kemikler olarak bilinen kürek kemikleri, geçmişte mistik törenlerde kullanıldığına inanılan özel parçalar arasında yer alıyor.

BÜYÜ İÇİN KULLANILMASININ ÖNÜNE GEÇİYORLAR

Aynı zamanda bu kemiklerin kırılmasıyla beraber kasapların mesleki hastalıkların korunmasına yönelik alınan tedbirlerden biri olduğu da biliniyor.

Küçükbaş hayvanlarda 240 farklı kemik arasından sağ ve sol kürek kemiği olmak üzere 2 tane bulunan bu kemik, kasapların yaptığı bu uygulamayla beraber kötü amaçlı kullanılmadan imha ediliyor.

"KARA BÜYÜ YAPIYORLAR"

Bu kemiklerin büyülerde kullanılmaması için kırarak imha ettiklerini belirten kasap Ali Güler, ''Genelde küçükbaş olarak adlandırdığımız kol kemikleri, kürek kemiklerini kullanarak papaz büyüsü, kara büyü diye bir büyü yaptıklarını eski zaman insanlarından biliyoruz.

Bizler de çıkardığımız kemikleri kırıp, etkisiz hale getirerek büyü yapmasınlar diye çöpe atıyoruz. Bu büyüyü işin ehli olan kişilerin yaptığını biliyoruz. Biz meslek hastalığına yakalanmamak için de kol kemiklerini ve kürek kemiklerini kırıp atıyoruz.

"SELÇUKLU'DAN GELME BİR GELENEK"

Bir hayvandan 2 tane kol kemiği, 2 tane but kemiği bulunmaktadır. Bir hayvanın 240 adet kemiği bulunmaktadır. Kürek kemiği 2 tane çıkmaktadır ve ikisini de sağ ve sol kürek kemiği olmak üzere kırıyoruz.

Bu kemiklerin kötü amaçlı kullanılmasın diye bizler Selçuklu'dan gelme bu geleneği yıllardır devam ettiriyoruz. Elimizden gelen gayreti ve çabayı gösteriyoruz." dedi.