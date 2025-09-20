Sivas'ta şifalı olduğuna inanılan Uyuz Gölü ziyaretçi akınına uğruyor

Hastalıklarına çare bulamayanlar buraya geliyor...

Sivas merkeze yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Bakırcıoğlu köyüne de 2 kilometre uzaklıkta yer alan doğal kaynak suyu, romatizmal rahatsızlıklar ve cilt sorunlarına iyi geldiği inancıyla vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

ŞİFA ARAYANLARIN UĞRAK NOKTASI

Derideki döküntü, sivilce ve özellikle uyuz gibi rahatsızlıklara iyi geldiği söylenen su, şifa arayanların uğrak noktası haline geldi.

Türkiye’nin farklı illerinden ve yurt dışından çok sayıda kişi bölgeye gelerek gölde çare arıyor.

''YAZIN BURASI HİÇ BOŞ KALMIYOR''

Bakırcıoğlu köyünde yaşayan Mikail Şimşek, "Bu su Uyuz Gölü ya da Uyuz Çermik olarak bilinir. Sedef hastalığına ve kaşıntıya iyi geliyor. Yazın burası hiç boş kalmıyor, günde 3-4 araba buraya geliyor.

İl dışından gelenler dahi oluyor. Ordu'dan arkadaşlarım geldi, suya girdiler, hatta yanlarında su da götürdüler.

''BU GÖL BULUNMAZ BİR HAZİNE''

Daha sonra aradıklarında kaşıntılarının geçtiğini söylediler. Almanya'da iyileşemeyip burada şifa bulanlar var.

Bu göl bulunmaz bir hazine. Yolu yapılır, çevre düzenlemesi yapılırsa çok daha kullanışlı olur " diye konuştu.

''BURAYA GELİP FAYDA GÖRENLER VAR''

Gölün uzun yıllardır şifa arayanların sık sık uğradığı bir yer olduğunu söyleyen Halil İbrahim Şimşek, ''Burası asırlardır Uyuz Çermik olarak bilinir. Yazın çok kalabalık oluyor ve gelen insanlar şifa bulduklarını söylüyorlar.

Avrupa'da birçok doktora gidip iyileşemeyen, fakat buraya gelip fayda gören kişiler var.

''DÜZENLEME YAPILIRSA ÇOK FAYDALI OLUR''

Doğal bir ortam ve temiz havası var. Ancak açık alan olduğu için kadınlar göle girmekte zorlanıyor.

Buraya banyo ve havuz şeklinde bir düzenleme yapılırsa çok daha faydalı olur" dedi.