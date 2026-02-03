Şubat'ta ekilecek bitkiler: İster saksıya, ister bahçeye! İşte o liste...

- Şubat, kışın sonu ve ilkbaharın başlangıcı olduğu için ekim açısından önemli bir dönemdir.
- Doğru bitkiler seçildiğinde, ekimler erken ürün sağlar ve daha güçlü bitkiler yetişmesine yardımcı olur.
- Şubat ayında ekilebilecek bazı bitkiler: ıspanak, marul, roka, soğan, domates ve lavantadır.
Şubat ayı, kışın yavaş yavaş etkisini kaybettiği ve toprağın bahara hazırlandığı bir dönemdir.
Hava hala serin olsa da bazı bitkiler için ekim zamanı başlar.
Doğru ürünler seçildiğinde, bu ayda yapılan ekimler hem erken ürün alınmasını sağlar hem de bahar aylarında daha güçlü ve sağlıklı bitkiler yetişmesine yardımcı olur. Bu nedenle Şubat ayı, bahçe ve tarla işleri için önemli bir başlangıç olarak görülür.
Peki; Şubat ayında hangi bitkiler ekilir? İşte, o liste...
SEBZELER:
Ispanak
Marul
Roka
Tere
Soğan (arpa soğan)
Sarımsak
Bezelye
Bakla
Havuç
Turp
Domates
Biber
Patlıcan
Salatalık
Kabak
ÇİÇEKLER:
Petunya
Kadife çiçeği
Menekşe
Aslanağzı
Lavanta
Begonya
OTLAR:
Maydanoz
Dereotu
Nane (saksıda)
Fesleğen (iç mekânda)
Kişniş