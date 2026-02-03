Şubat'ta ekilecek bitkiler: İster saksıya, ister bahçeye! İşte o liste...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şubat ayı, kışın yavaş yavaş etkisini kaybettiği ve toprağın bahara hazırlandığı bir dönemdir.

Hava hala serin olsa da bazı bitkiler için ekim zamanı başlar.

Doğru ürünler seçildiğinde, bu ayda yapılan ekimler hem erken ürün alınmasını sağlar hem de bahar aylarında daha güçlü ve sağlıklı bitkiler yetişmesine yardımcı olur. Bu nedenle Şubat ayı, bahçe ve tarla işleri için önemli bir başlangıç olarak görülür.

Peki; Şubat ayında hangi bitkiler ekilir? İşte, o liste...

SEBZELER:

Ispanak

Marul

Roka

Tere

Soğan (arpa soğan)

Sarımsak

Bezelye

Bakla

Havuç

Turp

Domates

Biber

Patlıcan

Salatalık

Kabak

ÇİÇEKLER:

Petunya

Kadife çiçeği

Menekşe

Aslanağzı

Lavanta

Begonya

OTLAR:

Maydanoz

Dereotu

Nane (saksıda)

Fesleğen (iç mekânda)

Kişniş