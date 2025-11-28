Sürücülerin çoğu bilmiyor: Emniyet kemerindeki siyah düğme hayat kurtarıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Günümüzde araç güvenliğinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan emniyet kemerleri, göründüğünden çok daha fazla detaya sahip.

Bu detaylardan biri de çoğu sürücünün fark etmesine rağmen önemini bilmediği küçük siyah düğme…

Uzmanlar, bu düğmenin sanılandan daha kritik bir işleve sahip olduğunu açıkladı.

GÜVENLİKTE KRİTİK ROL ÜSTLENİYOR

Siyah düğme, emniyet kemerinin kilit dilinin sabit bir noktada durmasını sağlayarak kemerin her seferinde kolayca takılmasına yardımcı oluyor.

Kilidin sürekli aşağı kaymasını engelleyen düğme, böylece kullanıcıya hızlı ve pratik bir kullanım imkanı sunuyor.

Ayrıca kaza anında kemerin tam kapasiteyle çalışabilmesi için kilit dilinin doğru konumda olması hayati önem taşıyor.

Bu parça eskiden, araç ağır yük altındayken kemeri bir miktar serbest bırakıp çarpmanın etkisini azaltmak için de kullanılıyordu. Modern araçlarda bu görevi artık otomatik kemer toplayıcı mekanizmaları üstleniyor.

Ancak siyah düğme hala kemerin doğru pozisyonda kalmasını sağladığı için emniyet sisteminin önemli bir parçası.