Tarihi Tophane Çeşmesi, yakılarak tahrip edildi

300 yıllık tarihi çeşme, vandalların hedefi oldu...

1732 yılında I. Mahmud döneminde inşa edilen ve Osmanlı mimarisinin zarif meydan çeşmelerinden biri olarak bilinen tarihi Tophane Çeşmesi, yaklaşık üç asırdır İstanbul’un en önemli simgeleri arasında yer alıyor.

Tophane Meydanı’nda bulunan ve İstanbul'un üçüncü büyük çeşmesinin, özellikle mermer yüzeylerinin lüle kısmında yakılan ateş nedeniyle zarar gördüğü görüldü.

İNECELEME BAŞLATILDI

Tarihi esere verilen zarar, çevrede bulunanların da tepkisini çekerken olayın kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Öte yandan, çeşmenin üzerindeki is ve kurumun temizlenmesi amacıyla ekiplerin çalışma yapacağı öğrenildi.

"YETKİLİLER TARAFINDAN TEMİZLENMESİ GÜZEL OLUR"

Taksi şöförü Veysi Astam, çeşmenin şu anki durumunun kötü olduğunu ifade ederek, "Biz genelde taksiciler burada çalışıyoruz, bu bölgede çalışıyoruz. Gerçekten dikkat çeken bir çeşme, uzun zamandır var olan bir çeşme.

Gayet güzel, turistlerin de dikkatini çeken bir çeşme. Soğuktan dolayı muhtemelen evsizler yakmış. Yetkililer tarafından temizlenirse gayet iyi olur. Şu anda kötü gözüküyor gördüğünüz gibi. Ateş yakılmış, kül halinde bekliyor şu anda." dedi.