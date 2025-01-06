Tarım ve Orman Bakanlığı çok sevilen yavru gorile isim arıyor

Haber Merkezi

Nesli tükenmek üzere olan bir goril yavrusu, İstanbul Havalimanı'ndan yurda kaçak girmek üzere iken bulundu.

Gorilin küçük bir sandıkta hapis tutulması, çıktıktan sonra etrafına merakla bakan görüntüsü izleyenlerin kalbine dokundu.

Kısa zamanda çok sevilen yavru gorilin henüz bir ismi yok.

İSİM ARANIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabı X üzerinden yayınladığı mesajda kullanıcılarına "Çok sevilen yavru gorile isim arıyoruz. Önerilerinizi #Benceİsmi etiketine bekliyoruz." diye seslendi.

"ARKADAŞLAR MERAK ETMEYİN, BEN İYİYİM"

Tarım ve Orman Bakanlığı, daha önce de İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusunun fotoğrafını "Arkadaşlar merak etmeyin, ben iyiyim" ifadesiyle paylaşmıştı.