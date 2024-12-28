İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusunun son durumu
DHA

Yasaklı hayvan ticareti ve nesli tükenmek üzere olan hayvan kaçakçılığı denetime takılıyor..

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 22 Aralık’ta İstanbul Havalimanı'nda Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı bir kafeste nesli tükenmekte olan "goril yavrusu" bulunduğunu açıklamıştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili birimlerine teslim edilen goril yavrusundan yeni görüntü geldi..

"BEN İYİYİM"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, nesli tükenmekte olan goril yavrusunun durumu hakkında yeni bir açıklama yapıldı.

Bakanlık, goril yavrusunun son durumunu gösteren fotoğrafına da yer vererek, “Arkadaşlar merak etmeyin ben iyiyim" paylaşımında bulundu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Dilay Kaynak
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