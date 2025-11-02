Tekirdağ'da abart egzozdan aracına ceza kesildi: Egzozda çatlak vardı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Trafik Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde trafik denetimi yaptı.

Polis ekipleri, çevirmeye giren bir araçta abartı egzoz olduğunu tespit etti.

"ABART TAKILI DEĞİL, ÇATLAK VARDI"

Trafik Büro ekibi, vatandaşların huzurunu bozacak şekilde çevreye rahatsızlık veren abart egzozlu aracın sürücüsü E.A.'ya 9 bin 267 lira para cezası kesti.

Kesilen cezanın ardından konuşan sürücü E.A., "Egzozda abart takılı değil aslında da çatlak vardı. O yüzden ihmalden dolayı da ceza kesildi. Eski bir araç, biraz tolerans tanınması gerekirdi diye düşünüyorum." dedi.