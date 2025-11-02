Abone ol: Google News

Tekirdağ'da abart egzozdan aracına ceza kesildi: Egzozda çatlak vardı

Çorlu ilçesinde trafik kontrolünde durdurulan bir otomobile abartı egzozdan 9 bin 267 lira ceza kesildi. Muhabirin sorusunu cevaplayan araç sürücüsü, "Abart takılı değil aslında sadece egzozda çatlak vardı" diye konuştu.

Yayınlama Tarihi: 02.11.2025 11:46
  • Tekirdağ Çorlu’da trafik denetiminde bir araca abartı egzoz nedeniyle 9 bin 267 lira ceza kesildi.
  • Sürücü E.A., egzozda abartı olmadığını, sadece çatlak bulunduğunu söyledi.
  • Eski bir araç olması nedeniyle tolerans beklediğini belirten sürücü, cezayı ihmalden dolayı yediğini ifade etti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Trafik Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde trafik denetimi yaptı.

Polis ekipleri, çevirmeye giren bir araçta abartı egzoz olduğunu tespit etti.

"ABART TAKILI DEĞİL, ÇATLAK VARDI"

Trafik Büro ekibi, vatandaşların huzurunu bozacak şekilde çevreye rahatsızlık veren abart egzozlu aracın sürücüsü E.A.'ya 9 bin 267 lira para cezası kesti.

Kesilen cezanın ardından konuşan sürücü E.A., "Egzozda abart takılı değil aslında da çatlak vardı. O yüzden ihmalden dolayı da ceza kesildi. Eski bir araç, biraz tolerans tanınması gerekirdi diye düşünüyorum." dedi.

