Ticaret Bakanlığı, konut ilanlarındaki fiyat oyununa geçit vermiyor

Ticaret Bakanlığı’nın gayrimenkul sektöründe fırsatçılığa karşı yürüttüğü mücadele sürüyor.

Mayıs ayında Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle, internet ortamında yer alan taşınmaz ilanlarında genel ekonomik verilerle uyuşmayan ve haklı bir sebebe dayanmayan fiyat artışları yasaklandı.

Yönetmelik kapsamında, ilanlara aracılık eden işletmelere de sorumluluk yüklenerek, hem mülk sahiplerine hem de emlakçılara yönelik para cezaları uygulanmaya başlandı.

KONUT İLANLARINDA CEZADAN KAÇMA OYUNU

Ancak bakanlığının başlattığı sıkı denetimler sonrası emlak sektöründe yeni bir taktik ortaya çıktı.

Emlakçılar, ilan sitelerine düşük fiyattan yazarak denetimlerden kaçıyor, ancak alıcılar telefonla aradığında “gerçek fiyatın” daha yüksek olduğunu söylüyor.

İLANDAKİ FİYAT, EMLAKÇIYI ARAYINCA YÜKSELİYOR

Antalya’da yaşanan bir olayda, ilan sitesine 2 milyon 500 bin TL bedelle konulan bir daire hakkında bilgi almak isteyen vatandaş, telefonla görüştüğü emlakçıdan beklemediği bir yanıt aldı.

Telefonda konuşulan emlakçı, ilanın fiyatını euro ile endekslediklerini, ceza kesilmesi nedeniyle gerçek fiyatı yansıtamadıklarını, dairenin gerçek fiyatının 2 milyon 900 bin lira olduğunu söyledi.

"HEM EMLAKÇILARA HEM MÜLK SAHİBİNE CEZA"

Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri ve İş Takipçileri Odası Başkanı, konuya ilişkin "Esnafımıza fahiş fiyat artırımı nedeniyle Ticaret Bakanlığı tarafından cezalar kesiliyordu. Biz bunun ev sahipleri tarafından olduğunu anlattık. Şimdi hem ev sahiplerine hem de emlakçılar fahiş fiyat artışı yaparsa cezalar kesiliyor. Bu uygulama iyi oldu. Esnafımıza, 'Ev sahibinden beyan almadan fiyat artırmayın' diye uyarıda bulunuyoruz. Beyan almadan fiyat artışları yapılmamalı." dedi.

"EMLAKÇI YAPMAK ZORUNDA"

Farklı konularla ilgili de şikayetlere değinen yetkili, "Bu konularda çok fazla şikayet geliyor ama emlakçıların yapacağı bir şey yok. Ev sahibi ne isterse emlakçı bunu yapmak zorunda. Sitelere koyulan ilanlardaki fiyat farkından dolayı ceza geliyor ama artık sadece bundan dolayı ceza gelmiyor. Artık satış sırasında gerçek değerinin yazılmadığı taşınmazlarla ilgili de ceza kesiliyor." diye konuştu.

"GEREKÇEYE DAYANMAYAN FİYAT ARTIŞLARINA CEZA UYGULANIYOR"

Kentte emlakçılık yapan Halit Mert, "Emlak sektöründeki fiyat dengesizliklerinin kontrol altına alınması ve sahte ilanların engellenmesi için Ticaret Bakanlığı ciddi çalışmalar yürütüyor. Fiyatları kontrolsüz artıran firmalara ve mülk sahiplerine yaptırımlar uygulanmakta. Önceden fiyat artışı sebebiyle sadece emlakçılara kesilen cezalar artık mülk sahiplerine de uygulanmaya başlandı. Bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışlarına cezai yaptırımlar uygulanıyor." dedi.

"ŞİKAYET EDİLMELİ"

Yetki belgesi olmayan kişilerin tüketiciyi yanıltıcı bilgiler verdiğini belirten Mert, "İlanda yazan ile gerçek fiyatın farklı olduğunu söyleyen kişilere de itibar edilmemesini öneriyoruz. Maalesef böyle durumların yaşandığını görmekteyiz. Eğer ilan rakamından daha farklı bir rakamla karşılaşılıyorsa muhakkak şikayet edilmeli.

Yapılan artışların birçoğu mülk sahibi kaynaklı. Her taşınmazın kendi numarası vardır. Artık sitelere ilan verilirken bu numara girilmek zorunda. Daha önce bir taşınmaz ilana girildi ve kaldırıldıysa, daha sonra farklı fiyatla tekrar ilana girilmek istendiğinde bu numara üzerinden bakanlık tarafından takip edilebiliyor." diye konuştu.