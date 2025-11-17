Trabzon'da sürek avında 300 kilogramlık yaban domuzu vuruldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trabzon'da akıllara şaşkınlık veren av...

Araklı ilçesinin Yeşilyurt Vadisi’nde av köpeklerinin desteğiyle düzenlenen sürek avının dikkat çeken anı ise yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki dev yaban domuzunun etkisiz hale getirilmesi oldu.

BÖLGE HALKI DESTEK VERDİ

Araziye ve tarım ürünlerine ciddi zarar verdiği belirtilen domuzların kontrol altına alınması için düzenlenen ava, bölge halkı da destek verdi.

"YABAN HAYATINA ZARAR VERMİYORUZ"

Av ekibi sorumlusu Halil Hancı, yaptığı açıklamada, vatandaşların yaban domuzları konusunda dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Yaban hayatıyla iç içe olan bölgelerde düzenli kontrollerin ve sürek avlarının önemine vurgu yapan Hancı, avların yasal çerçevede ve doğaya zarar vermeden sürdürüldüğünü söyledi.