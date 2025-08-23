Türk kadın dağcıdan tarihi başarı: K2 Dağı'nın zirvesine ulaştı

8.611 metre yüksekliğiyle dünyanın en zor ikinci dağı olarak bilinen K2’ye tırmanan Türk kadın dağcı Esin Handal, tarihi bir başarıya imza attı. Zorlu parkurlar ve sert hava koşullarıyla bilinen K2, yalnızca deneyimli dağcıların cesaret edebildiği bir rota olarak kabul ediliyor.

2025 yılında sadece bir gün zirve tırmanışına açılan dağa çıkan 16 kişilik uluslararası ekibin içinde yer alan Handal, aynı gün zirveye ulaşan iki Türk kadından biri oldu.

"KAR LEOPARI" ÜNVANI, TÜRKİYE'DNE İLK KEZ HANDAL'A

Handal, daha önce 7 bin metre üzerindeki beş dağa çıkarak, eski SSCB döneminde dünyada yalnızca 32 kadının sahip olduğu “Kar Leoparı” unvanını Türkiye’den kazanan ilk kadın oldu.

Ayrıca, 45 yaşındaki başarılı sporcu, Sar Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği’nde gönüllü olarak da görev yapıyor.

25 YILLIK DAĞCILIK DENEYİMİ

Handal, dağcılıkla 25 yıl önce Ilgaz Dağı’na çıkarak başladığını belirtti:

“İlk çıktığımda dağ bile sayılmazdı ama kendimle yarıştığımı gördüm. Türkiye Dağcılık Federasyonu’ndan eğitim alarak yüksek ve teknik dağlara tırmanmaya başladım.”

K2 TIRMANIŞI: ZORLU VE TEHLİKELİ

Handal, K2 tırmanış sürecini şöyle anlattı:

K2 dünyanın en zor dağı, çok tehlikeli ve kazalar çok fazla. Zirve öncesi üç kez uyum tırmanışı yaptım ve her seferinde kazalar veya sakatlıklar yaşandı. Bu yıl çok kuru bir sezon olduğu için taş düşmeleri fazlaydı. Süreç zordu ama sonunda zirveye ulaşmak inanılmaz mutluluk verdi.

Handal, iki ay süren süreçte zirveye yalnızca bir gün çıkabildiklerini ve aynı gün tüm ekibin zirveye ulaştığını söyledi:

BİR TÜRK KADINI OLARAK ZİRVEDE OLMAK

Bir Türk kadını olarak K2 zirvesinde olmak harika bir duygu. Hem ülkemizi temsil ediyorum hem de bir kadın olarak zorluklarla başa çıkabildiğimi gösteriyorum. Yılların emeğinin karşılığını almak mutluluk verici.

K2'NİN TEHLİKELERİ

Handal, K2’nin teknik olarak Everest’ten daha zor olduğunu belirtti:

Dağa çıkan her dört kişiden biri hayatını kaybediyor. Çok fazla çığ ve taş düşme riski var. Özellikle kuru sezonlarda taşlar şimşek gibi geçiyor ve sadece sesi duyduğunuzda kapanmak dışında yapacak bir şey yok.

GENÇLERE TAVSİYELER

Handal, gençleri ve özellikle kız çocuklarını dağcılık sporuna başlamaya teşvik etti:

“Doğru eğitim ve hava koşullarına uygun kararlarla bu spor hayati risk içermez. Trafikte araç kullanmaktan daha tehlikeli değil ve çocukları daha güçlü kılıyor.”