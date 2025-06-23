Türk şoförler dövizleri yine Sırp gümrüğüne kaptırdı

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı adeta döviz basıyor...

Nedeni ise Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan paralar.

10 bin euro üzeri meblağlarda beyan zorunluluğunu kullanmayan, kimi vergi vermemek kimi ise kara parayı dolaşıma sokmak amacıyla sınırdan kaçak geçmeye açlışıyor.

Daha çok gurbetçilerin ve tır şoförlerinin tercih ettiği bu yöntem artık işe yaramıyor.

Son vaka yine aynı geçiş noktasında yaşandı.

2 ARAÇTAN 200 BİN EURO ÇIKTI

Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nda gümrük görevlileri, ülkeden çıkış yapmak üzere gelen iki tırda yaptıkları denetimlerde beyan edilmemiş yaklaşık 200 bin euro ele geçirdi.

Hollanda’dan Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye gitmek üzere Kaptan Andreevo gümrüğüne Türk plakalı bir tır, detaylı bir gümrük denetimi için seçildi ve bu denetim sırasında duvar döşemesinin bir kısmı söküldükten sonra sürücü kapısının üstündeki fabrika boşluğunda 100 bin euro banknotları bulundu.

Hollanda’dan Türkiye’ye gitmek üzere yine Türk plakalı bir tırda 99 bin 980 euro içeren dört paket bulundu. Euro banknotlarının bulunduğu paketler, kişisel eşyaların saklandığı bir dolabın arkasındaki sürücü kabininde sakladığı belirtildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İki Türk şoför S.G. (41) ve H.Y. (45) gözaltına alındı.

Svilengrad savcılığının gözetiminde gümrük müfettişlerinin soruşturması ile davalarda ön yargılama süreci başlatıldı.