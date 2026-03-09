Türkiye’den Gana’da 1000 yetime Ramazan iftarı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Ramazan dolayısıyla Gana’nın başkenti Akra’da 1000 yetim için iftar programı düzenledi.

GANA MİLLİ CAMİ AVLUSUNDA DUALAR EŞLİĞİNDE İFTAR

Programa Türkiye’nin Akra Büyükelçisi Hüseyin Güngör, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Gana Koordinatörü Remzi Şeker ve TİKA Gana Koordinatörü Ali Kurt ile çok sayıda Türk ve Ganalı davetli katıldı. İftar, Türk hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen Gana Milli Cami ve Külliyesi’nin avlusunda, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde gerçekleştirildi.

BÜYÜKELÇİ GÜNGÖR: "YETİMLERLE AYNI SOFRAYI PAYLAŞMAK BÜYÜK MUTLULUK"

Türkiye’nin insani yardım faaliyetlerinin farklı coğrafyalarda ihtiyaç sahiplerine destek olduğunu vurgulayan Büyükelçi Güngör, Türkiye ile Gana arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarına dikkat çekti. Ramazan ayında yetim çocuklarla aynı sofrayı paylaşmanın büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti.

TİKA VE VAKIF TEMSİLCİLERİNDEN DAYANIŞMA MESAJI

TİKA Gana Koordinatörü Ali Kurt, Ramazan ayında ihtiyaç sahipleriyle dayanışma içinde olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirirken Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Gana Koordinatörü Remzi Şeker, vakfın Gana genelindeki Ramazan faaliyetlerini sürdürdüğünü ve 1000 yetimle aynı sofrada buluşmanın anlamlı olduğunu belirtti.

Programın sonunda yetim çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı ve yapılan duaların ardından iftar sona erdi.