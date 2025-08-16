Türkiye’nin en yüksek üçüncü dağını kuraklık vurdu: Süphan'da karlar eridi

Kuraklık bütün dünyayı etkisi altına almaya devam ederken Türkiye de küresel ısınmadan payını alan ülkelerden biri oluyor.

Bitlis’in Adilcevaz sınırları içerisinde Türkiye’nin en yüksek üçüncü dağı olan ve yılın büyük bölümünde zirvesi karla kaplı kalan 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı, bu yıl kuraklık ve aşırı sıcaklardan nasibini aldı.

KARLAR ERKEN ERİDİ

Bölgede etkili olan mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar, Süphan Dağı’nın zirvesindeki kar örtüsünü beklenenden çok daha erken eritti.

Bölge halkı, son yıllarda iklim değişikliğinin etkilerini daha yakından hissettiklerini belirtiyor.

UZMANLAR UYARIDA BULUNDU

Süphan Dağı’nın her yıl Ağustos ayının sonlarına Eylül’ün ilk haftasına kadar karla kaplı olan zirvesinde bu yıl karın kalmadığı gözlemlendi.

Uzmanlar, bu durumun hem ekosistem hem de su kaynakları açısından tehlikeli sonuçlar uluşturabileceği konusunda uyarıyor.

"YAZ ORTASINDA BİLE BEMBEYAZ OLURDU"

Murat İzol isimli vatandaş, "Çocukluğumuzdan beri Süphan Dağı’nın yaz ortasında bile bembeyaz olduğunu bilirdik.

Şimdi ise neredeyse çıplak bir dağ görüntüsü var. Bu manzaraya alışık değiliz ve açıkçası endişeliyiz." ifadelerini kullandı.