Türkiye’yi 2050’de kurak ve sıcak iklim bekliyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Şahin, iklim değişikliğine yönelik yürüttüğü kapsamlı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Aynı zamanda Justus Liebig Üniversitesi Coğrafya Bölümü’nde konuk araştırmacı olarak görev yapan Şahin, 9 ay süren çalışmada Türkiye ile birlikte Avrupa-Akdeniz havzasını mercek altına aldı.

2050 SONRASI "BOZKIR İKLİMİ" YAYGINLAŞABİLİR

Araştırmada elde edilen bulgulara göre, Türkiye’nin büyük bölümünde Köppen-Geiger iklim sınıflandırması kapsamında sıcak ve kurak bozkır ikliminin hakim olması bekleniyor. En olumsuz senaryolarda ise bazı bölgelerde çöl iklimine geçiş ihtimali bulunuyor.

SU KAYNAKLARI VE İÇME SUYU TEHDİT ALTINDA

Şahin, iklim değişikliğinin en kritik etkilerinden birinin su kaynakları üzerinde görüleceğini vurguladı. Artan sıcaklıkların suyun oksijen seviyesini düşüreceğini ve su kalitesini olumsuz etkileyeceğini belirten Şahin, özellikle 2050 sonrası dönemde temiz içme suyuna erişimin zorlaşabileceğine dikkat çekti.

SICAKLIK ARTIŞI VE YAĞIŞTA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Araştırmaya göre en kötü senaryoda Akdeniz Havzası’nda sıcaklıkların 6-7 derece artması, yıllık yağış miktarının ise ortalama 100 milimetre azalması öngörülüyor. Bu durumun kuraklık ve çölleşme riskini ciddi ölçüde artıracağı ifade ediliyor.

KURAKLIK YALNIZCA ÇEVRESEL DEĞİL, TOPLUMSAL SORUN

İklim değişikliğinin yalnızca doğayı değil, ekonomik ve sosyal yaşamı da etkileyeceğini belirten Şahin, özellikle tarım ve su temini açısından ciddi sorunlar yaşanabileceğini dile getirdi. Yaz mevsiminin süresinin uzadığına dikkat çeken Şahin, geçmişte 3 ay süren yaz sıcaklarının artık 4-5 aya kadar çıktığını ifade etti.

UZMANLARDAN ÖNLEM ÇAĞRISI

Şahin, olası risklerin azaltılması için plansız kentleşmeden kaçınılması gerektiğini belirterek, ormanların korunması ve artırılmasına yönelik politikaların güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca, karar alıcıların iklim değişikliğine uyum stratejilerini hızla hayata geçirmesi gerektiğini vurguladı.

AVRUPA'nIN KUZEYİ AVANTAJLI KONUMDA

Araştırmaya göre, Avrupa’nın kuzey kesimleri mevcut iklim koşullarını büyük ölçüde koruyabilirken, güney ve iç bölgelerde kuraklık baskısının artması bekleniyor. Uzmanlar, gerekli önlemler alınmazsa ilerleyen süreçte çölleşmenin daha geniş alanlara yayılabileceği uyarısında bulunuyor.