Ütünüzün içine o karışımı koyun, dakikalar içinde nasıl yeni gibi oluyor izleyin… Zamanla performansı zayıflayan elektronik aletlerin arasında yer alan ütülerin en bilindik sorunları arasında kireç gelir. Ütüde oluşan kireci sökmek için ise çeşitli yöntemler bulunur. Ancak hazırlayacağınız bu karışım diğer tüm yöntemleri rafa kaldıracak ve ütünüz dakikalar içinde yeni gibi olacak.

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Ev işleri arasında her ne kadar zahmetli olsa da yapılması gerekenler arasında yer alan ütü zamanla eski performansını yitirebilir.

Her elektronik alette olabileceği gibi kullanıma bağlı gelişen sorunlar sebebiyle düşük performans göstermeye başlayan ütünüzü eskisi gibi yapmanız içinde çeşitli yöntemler bulunur.

Hemen her ütünün neredeyse kronikleşmiş sorunu haline gelen kireç ütünün özellikle de buhar performansını doğrudan etkiler.

Buhar performansı eskisi gibi olmayan ütülerde kırışıklıkları açmada ne yazık ki fazla uğraşa neden olur. Çeşitli yöntemlerle ütüde oluşan kireci alt etmek mümkün olur.

Bu karışımı uygulayın kireç derdine son verin…

Ütünüzde performansı etkileyen sorunların başında gelen kireç çeşitli yöntemler uygulanarak giderilebilir. Ancak söz yöntemler arasında yer alan o karışım ütünüzü dakikalar içinde adeta yeni almış gibi yapacak kireçten eser bırakmayacak.

Ütünüzü eski performansına kavuşturacak karışım için gerekli olanlar ise limon tuzu ve su. Bu iki malzeme ile hazırlayacağınız karşım ütünüzde oluşan kireci dakikalar içinde söküp atacak.

Karışım için ise 1 su bardağı su ve 1 yemek kaşığı limon tuzu yeterli olacaktır. Limon tuzunu bir bardak suya ekleyerek iyice karıştırarak eritin. Devamında elde ettiğiniz karışımı ütünün buhar bölgesine dökün. Daha sonra ütüyü çalıştırın ve buhar yapmasını sağlayın.

İçerisine koyduğunuz limon tuzlu karışım kireçli bölgelere nüfus edecek ve bu sayede ütünüzde oluşan kireçlerden dakikalar içinde kurtularak ütünüzü eski performansına kavuşturacaksınız.