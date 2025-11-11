Van Gölü'nde çekilme sonrası ortaya çıkan mikrobiyalitler şaşırtıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle su seviyesi her geçen yıl azalan Van Gölü'nde, çekilme sonucu gün yüzüne çıkan mikrobiyalitler dikkat çekiyor.

Van’ın Gevaş ilçesine bağlı İnköy Mahallesi sahilinde, göl sularının çekilmesiyle ortaya çıkan mikrobiyalitlerden birinden tatlı su fışkırdığı gözlendi.

Mevsimsel değişimler, kuraklık ve buharlaşmanın etkisiyle su seviyesi belirgin biçimde düşen gölde kıyılarda ortaya çıkan bu yapılar, bilim insanlarının, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

"VAN GÖLÜ, VOLKANLARLA ÇEVRİLİ EŞSİZ BİR EKOSİSTEME SAHİP"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü’nün dünyada benzeri az bulunan bir ekosisteme sahip olduğunu söyledi.

Akkuş, gölden dışarıya hiçbir su çıkışı olmadığını belirterek şu bilgileri paylaştı:

Van Gölü adeta yanardağlarla çevrilidir. Güneyinde Nemrut Dağı, doğusunda Süphan Dağı, kuzeyinde ise Tendürek ve Esruk Dağları bulunur. Bu nedenle gölün suyu tuzlu ve sodalı bir yapıya sahiptir.



Eriyen kar ve yağmur suları, çevredeki sodayı ve bikarbonatı çözerek göle taşır. Böylece Van Gölü zamanla tuzlu ve sodalı hale gelir.

TATLI SU, GÖLÜN ORTASINDA TUZLU SULARIN ARASINDAN FIŞKIRIYOR

Dr. Akkuş, göl tabanında yer alan çatlaklardan devasa su çıkışları olduğunu vurguladı:

Reşadiye yönüne doğru gidildiğinde gölün altında, yaklaşık bir metre çapında borudan fışkırır şekilde su çıkışları görülüyor.



İlginç olan şu: Van Gölü’nün suyu tuzlu ve sodalı olmasına rağmen, tabandan çıkan sular tatlı sudur. Yani gölün ortasında, tuzlu sularla çevrili bir alanda tatlı su içebilirsiniz.

Bu tatlı suların kalsiyum açısından zengin olduğunu belirten Akkuş, gölün sodalı yapısıyla birleştiğinde mikrobiyalitlerin oluşumuna zemin hazırladığını söyledi:

Kalsiyum ve karbonatın tepkimesiyle çökeltiler oluşuyor. Bu süreçte plankton ve siyanobakteriler devreye girerek soba borusu biçiminde mikrobiyalit yapılar meydana getiriyor.

"İNKÖY VE AĞİN KOYLARINDAKİ YAPILAR, GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR"

Dr. Akkuş, Gevaş ilçesinin İnköy ve Ağin Koyu bölgelerinde göl ile karanın birleştiği alanlarda su borusu şeklinde yapılar bulunduğunu aktardı: