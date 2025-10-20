Van Gölü'nde flamingolar görsel şovlarıyla büyülüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İklim sorunları, hayvanları da etkiliyor...

Türkiye’nin önemli sulak alanlarından biri olan Van Gölü havzası, göç yolculuğundaki binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor.

İran’ın Urumiye Gölü ve çevresinden gelen allı turnalar, Erçek Gölü ve Van Gölü çevresindeki sulak alanlarda yoğun olarak görülüyor.

GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYORLAR

Zarif boyları ve pembe-beyaz tüyleriyle dikkat çeken flamingolar, göl üzerinde gün doğumu ve gün batımı saatlerinde su üzerinde gerçekleştirdikleri hareketlerle görsel bir şölen sunuyor.

Havzadaki sulak alanları mesken tutan kuşlar, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

''BÖLGEDEKİ KUŞ ÇEŞİTLİLİĞİNDE ARTIŞ VAR''

Van Yüzüncü Yıl (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Urumiye Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle beraber kuşların yeni yaşam ve beslenme alanı arayışına girdiğini belirterek, ''Van Gölü havzasının su kaynakları, göçmen kuşlar için güvenli bir sığınak haline gelirken, bölgedeki kuş çeşitliliğinde de artış yaşanıyor.

Yaban hayvanları güvenliği ve gıdanın olduğu yere yerde kendilerini konumlandırırlar.

Biz bunların araştırılmasını yaparız.

''DAHA ÇOK ALLI TURNA GÖRECEĞİZ''

Urumiye Gölü'nün tamamen kurumasına bağlı olarak, Akgöl tamamen kurumasına bağlı olarak ve flamingoların barındığı bölgelerde kuruma olursa flamingoların beslenemeyeceği alanlara göç eder.

Eğer oradaki sorunlar kalıcı hale gelirse, tekrar geri dönmezse bundan sonra Van Gölü havzasında daha çok allı turna göreceğiz.

''YABAN HAYVANLARI BİZDEN KAÇMAYACAK''

Benim geçen senelerde de söylediğim artık Van Gölü'nün kenarının her tarafında allı turna ve flamingoları görmek mümkün olacak.

Çünkü alanlarımızı ne kadar iyi korursak, ne kadar güvenliğini sağlarsak hem kuş, hem karasal, hem de sucul ekolojik ve biyoçeşitliliğimiz o kadar artacak.

Ama eğer biz bu avlanmayı veya alanları korursak sessiz bir ortam sağlarsak artık flamingolar, allı turnalar ve yaban hayvanları bizden kaçmayacak.

''VAN BİR HİKAYE YAZACAK''

Avrupa'da ‘parkta şöyle hayvan geliyor, kaz geliyor' gibi bize övüne övüne gidenler hatıralarını anlatırken, artık bizim buradan gidenler de 'Parkta gezinirken biz de allı turnaları ve birçok yaban kuşu görüyoruz' diye anlatacak.

Van Gölü'nde canavar hikayesi değil de artık allı turnalar hikayesi yazılacak.

Artık dağlarımızda kekliklerin, bülbüllerin sesiyle yankılanacak.

Ayısıyla, kurduyla, börtü böceğiyle Van bir hikaye yazacak." diye konuştu.