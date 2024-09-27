Van'da çocuklar yeni halı sahayı kirletmemek için ayakkabılarını çıkardı Bahçesaray ilçesinde yapılan yeni halı sahaya, çocukların saha kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkararak girdiği anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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İHA

Van’dan kalpleri ısıtan görüntüler...

Van Valiliği, Bahçesaray ilçesinde çocukların oynaması için yapılmasına karar verilen halı saha tamamlandı.

Hizmete açılan halı sahayı ilk kez gören çocukların mutlulukları dikkatlerden kaçmadı.

SAHA KİRLENMESİN DİYE AYAKKABILARINI ÇIKARDILAR

Kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkararak içeri giren çocukların görüntüleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sahada koşarak takla atan çocuklar, mutluluklarını arkadaşlarıyla paylaştı.

"HER ŞEY ÇOCUKLARIMIZIN MUTLULUĞU İÇİN"

Van Valiliği de “Her şey çocuklarımız mutluluğu için” başlığıyla videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, “Valiliğimiz tarafından okullarımıza yaptırılan 76 halı saha hızla tamamlanıyor. Çocuklarımızın akademik başarılarının yanında fiziksel ve ruhsal gelişimlerine de önem veriyoruz. Okullarımızın spor altyapısını güçlendiriyoruz. Bu kapsamda Bahçesaray ilçemizde de tamamlanarak açılan halı saha çocuklarımızın mutluluğuna mutluluk kattı. Hedefimiz 100 halı saha daha yapmak.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)