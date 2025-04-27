YADES programı ile bugüne kadar 153 bin 98 yaşlıya destek sağlandı

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Yaşlı Destek Programı (YADES) ile bugüne kadar toplam 64 milyon 333 bin lira finansman desteği sağladı ve 28 ilde 91 farklı projeyle 101 bin 591 hanede 153 bin 98 yaşlıya ulaşıldı.

Yaşlılara yönelik yaş dostu hizmet modellerini çeşitlendirip yaygınlaştırılıyor.

Hayata geçirilen aile odaklı bakımı destekleyen "Bütünleşik Bakım Modeli" ile yaşlının ihtiyacına göre kurumsal bakım, evde bakım yardımı, evde bakıma destek ve gündüzlü bakım modelleri uygulanıyor.

Evde Bakım Desteğinin önemine dikkati çeken yetkililer, Evde Bakım Yardımı'ndan 123 bin 463 yaşlı bireyin faydalandığını açıkladı.

Psikososyal rehabilitasyon, gündüz bakım ve evde destek hizmeti sunulan 41 Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi ile yaşlılara hizmet verildi.

65 YAŞ ÜSTÜNE HİZMET VERİLİYOR

2016'da Türkiye'de ikamet eden ve sosyal hizmete ihtiyaç duyan 65 yaş üstü yaşlıların korunması ve desteklenmesi amacıyla Yaşlı Destek Programı başlatıldı.

YADES kapsamında, hizmete ihtiyaç duyan yaşlılara yaşadıkları mekanlarda evde bakıma destek, psikososyal destek, kültürel faaliyet, manevi destek ve çeşitli gönüllülük faaliyeti hizmetleri sunuluyor.

DAHA ÖNCE VERİLEN HİZMETLERİ DESTEKLİYOR

Yaşlıların yaşamlarını kendi evlerinde, ailelerinin yanında sürdürebilmeleri için belediyelerin evde bakıma destek ve gündüzlü bakım hizmetlerini desteklemek için hazırlanan projeleri destekleyen YADES programı ile bugüne kadar toplam 64 milyon 333 bin lira finansman desteği sağlandı.

Böylece 28 ilde 91 farklı proje ile 101 bin 591 hanede 153 bin 98 yaşlıya ulaşıldı.