Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Recep Bülbülses sokaklara düştü Rol aldığı filmlerle seyircilerin gönlüne taht kuran Recep Bülbülses, yaşadığı maddi problemler nedeniyle evsiz kaldığını belirterek, “Yeşilçam'dan hiç destek alamıyorum. Çok mağdurum, çok zor durumdayım. Sokaklardayım” dedi.

İHA

Yeşilçam döneminde sinema tarihine birçok karakter kazandıran Recep Bülbülses sokaklara düştü.

90'dan fazla filmde rol alan Bülbülses, son zamanlarda yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle evinden oldu.

Eski dostlarının kendisine sırt çevirdiğini söyleyen Bülbülses, zor zamanlar geçiriyor.

SEVENLERİNDEN DESTEK BEKLİYOR

Gazetecilere konuşan ünlü oyuncu, Yıldız Tilbe ve Kerem Alışık dışında ünlü isimlerden yardım alamadığını gözyaşlarıyla dile getirdi.

Şu anda kalacak bir evi olmadığını ve sokaklarda kaldığını belirten oyuncu, sevenlerinden ve sanatçılardan yardım istedi.

"BİZİM CAMİAMIZ ÇOK NANKÖR"

Yıldız Tilbe'nin ve Kerem Alışık'ın kendisine yardım ettiğini dile getiren Recep Bülbülses, “Recep Bülbülses'in hayatı çok kötü. Biliyorsunuz camiamız nankör. 'Düşenin dostu yok' derler ama tabii ki Yeşilçam'a saygı duyuyorum.

Yeşilçam diye bir şey kalmadı artık. Bizim gibi eski sanatçıları öldürdüler. Sağdan soldan yardımcı olanlardan Allah yardımcı olsun. Güzel değerli insanların bana sözleri var. Hülya Koçyiğit'ten engelli araba rica ettim. Sağ olsun inşallah hayırlısıyla bekliyorum.

YILDIZ TİLBE VE KEREM ALIŞIK DESTEK ÇIKTI

Sosyal güvencem yok. Değerli Yıldız Tilbe'den Allah razı olsun, arada konserlerine gidiyorum. Bana en güzel şekilde yardım etmeye çalışıyor.

Kerem Alışık yardım ediyor aydan aya. Sağda solda kalıyorum. Birilerinin yanında kalıyorum. Kira verecek durumum yok, zor durumdayım” şeklinde konuştu.

GÜNLERDİR SOKAKTA YATIYOR

“Bazen kendi kendime üzülüyorum, ağlıyorum. Allah razı olsun, bazı plakçılar bana yardım ediyor" diye devam eden Bülbülses, bazı günler dışarda sabahladığını, mağdur olduğunu anlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)