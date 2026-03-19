ABD’de camide şınav geleneğini başlatan Türk imam, sosyal medyanın ilgisini çekiyor

ABD’de Maryland eyaletinde “Islamic Society of Baltimore” (ISB) camisinde görev yapan Türk imam İsmet Akçin, ramazan ayında başlattığı namaz sonrası şınav çekme geleneğiyle dikkat çekiyor. Üç yıl önce başlattığı uygulama her yıl daha fazla katılımcıyı bir araya getiriyor ve sosyal medyada milyonlarca kez paylaşılıyor.

Trabzon’un Sürmene ilçesinde doğan ve yaklaşık 26 yıldır ABD’de yaşayan 60 yaşındaki imam, sporu hayatının ayrılmaz bir parçası olarak görüyor. Camideki şınav etkinlikleri, cemaatin gençleri arasında da büyük ilgi topluyor.

İLK ETKİNLİK 50 ŞINAVLA BAŞLADI, ŞİMDİ 61

Akçin, etkinliğe ilk başladığında 50 şınav çektiğini, daha sonra memleketi Trabzon’un plaka numarası olan 61’e çıkardığını söyledi. Cemaat gençleriyle yarışarak onların önünde 61 şınavı tamamlayan imam, fiziksel çevikliğini ilerleyen yaşına rağmen koruyor.

“Neden monoton bir cami aktivitesi olsun?” diyen Akçin, sporu İslam geleneğiyle uyumlu gördüğünü belirtiyor:

Peygamber efendimizin Ayşe validemizle koştuğu, yarış ettiği vakidir. Sahabeler halter niyetine taş kaldırdığında Peygamberimiz onları takdir etti. Ben neden utanayım?

SOSYAL MEDYA FENOMENİ MAM

Cemaatin namaz sonrası şınav görüntüleri, bir katılımcı tarafından paylaşıldıktan sonra kısa sürede 10 milyonlarca izlenmeye ulaştı. Görüntüler, dünyanın farklı ülkelerinde televizyon programlarında kullanıldı ve Akçin’e sosyal medyadan tebrik mesajları yağdı.

Sadece şınav değil, camideki spor programları koşu ve spor salonu aktiviteleriyle de devam ediyor. Ramazan ayında her gece düzenlenen iftar programlarına 500–1000 kişi katılırken, bazı etkinliklere Müslüman olmayan Amerikalılar da ilgi gösteriyor.

ABD'DE İSLAM'I TANITMANIN YOLU SPOR

Akçin, camideki etkinliklerin cemaati kaynaştırdığını ve İslam’a ilgiyi artırdığını vurguluyor:

"Ramazanda sadece bizim camide 40 kişi Müslüman oldu. Bu tür etkinlikler hem dini hem kültürel tanıtım açısından önemli."

Hafız olan imam, doğa yürüyüşleri sırasında mukabele, sohbet ve soru-cevap seanslarıyla da cemaatin eğitimine katkı sağlıyor. İngilizce ve Arapça bilen Akçin, ABD’de imamların dil ve kültüre hâkim olmasının görevlerini başarıyla yerine getirmeleri için kritik olduğuna dikkat çekiyor.

TÜRKİYE'YE DÖNÜŞ HAYALİ

İsmet Akçin, yaklaşık 26 yıl süren ABD görevinden sonra birkaç yıl içinde Türkiye’ye dönmeyi planlıyor. “Trabzon beni bekliyor, köyüm beni bekliyor” diyen Akçin, Türkiye’deki ihtişamlı camilerde namaz kıldırmayı ve topluma hizmet etmeyi hedefliyor.

Hafızlık ve eğitim geçmişi sayesinde ABD’de en çok aranan imamlar arasında yer alan Akçin, Manhattan’dan Florida’ya, Washington’dan Baltimore’a kadar birçok camide görev yaptıktan sonra, sporu ve toplumsal etkinlikleriyle cemaatine örnek olmaya devam ediyor.