Yufkası ve kıyması olan denesin: Evde pratik beyti kebabı tarifi

Kebapçıların o meşhur, soslu ve yoğurtlu ziyafetini evinize taşıyın…

Hem çıtır çıtır hamurun doyuruculuğunu hem de kebabın o baş döndüren lezzetini tek bir tabakta buluşturan Beyti kebabını dışarıda yemek zorunda değilsiniz.

Hazır yufka ile hızlı ve pratik hazırlanabileceği gibi, lavaşla da farklı bir sunum elde edebilirsiniz.

İşte 2 yufka ile beyti kebabı tarifi:

MALZEMELER

2 adet yufka

400 gram kıyma

1 adet kuru soğan

1 diş sarımsak

1 adet yumurta

1/2 çay bardağı galeta unu

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı pul biber

Sosu için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı domates rendesi

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

Yufkanın üzeri için:

3 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Soğan, sarımsak ve yumurtayı mutfak robotunda pürüzsüz olana kadar çekin. Geniş bir kabın içine kıymayı alın ve üzerine galeta unu, baharatlar ve robotta hazırladığınız karışımı ekleyin. Harcı iyice yoğurun ve uzun, yassı köfteler oluşturun.

Yağlı kağıt serili tepsiye dizilen köfteleri, önceden 190 dereceye ayarlanmış fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

Yarım yufkayı tezgaha yayın ve üzerine eritilmiş tereyağını sürün. Sıcak köfteleri yufkanın ucuna yan yana dizin ve rulo şeklinde sarın. Ruloyu çapraz dilimler halinde keserek, üzerlerine tereyağı sürün ve fırına verin.

Tavada tereyağını eritip rendelenmiş domates ve salçayı ekleyin. Birkaç dakika kaynatıp sos kıvamına getirin, tuz ve karabiberle tatlandırın.

Fırından çıkan altın sarısı Beyti kebapların üzerine sıcak domates sosunu gezdirin ve yanında bol yoğurtla servis edin.

Afiyet olsun!