Yurt genelinde hava nasıl olacak?

Meteoroloji genel Müdürlüğü, bu haftanın hava durumu raporunu yayınladı.
Yayınlanan hava durumu raporuna göre, yurdun genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.
Hava sıcaklıklarının da 2 ila 4 derece kadar azalması bekleniyor.
Yayınlanan son hava durumu raporuna, "Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor." notu düşüldü.
BÖLGELERDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Balıkesir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu Yakası öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
KARS °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
VAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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