Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor
Haber Merkezi

Yağışlı ve soğuk hava, yerini bahar havasına bırakıyor..

Yarın ülke geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege'nin kuzeyi, Artvin, Rize ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yağış geçişleri bekleniyor.

Yeni haftada ülke geneli parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu yağışlı geçecek.

HAVA SICAKLIKLARI YÜKSELİYOR

Yarın hava sıcaklıkları Ankara'da 16, İstanbul'da 17, İzmir'de 21, Antalya'da 18, Adana'da 20, Diyarbakır'da 14, Samsun'da 12 dereceye kadar yükselecek.

İSTANBUL 24 DERECEYİ GÖRECEK

Hava sıcaklıklarının kademeli olarak perşembe gününe kadar Ankara'da 25, İstanbul'da 24, İzmir'de 27, Antalya'da 24, Adana'da 32, Diyarbakır'da 25, Samsun'da 18, Trabzon'da 17 dereceye kadar artması öngörülüyor.

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Dilay Kaynak
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