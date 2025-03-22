Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor

Haber Merkezi
Yağışlı ve soğuk hava, yerini bahar havasına bırakıyor..
Yarın ülke geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege'nin kuzeyi, Artvin, Rize ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yağış geçişleri bekleniyor.
Yeni haftada ülke geneli parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu yağışlı geçecek.
HAVA SICAKLIKLARI YÜKSELİYOR
Yarın hava sıcaklıkları Ankara'da 16, İstanbul'da 17, İzmir'de 21, Antalya'da 18, Adana'da 20, Diyarbakır'da 14, Samsun'da 12 dereceye kadar yükselecek.
İSTANBUL 24 DERECEYİ GÖRECEK
Hava sıcaklıklarının kademeli olarak perşembe gününe kadar Ankara'da 25, İstanbul'da 24, İzmir'de 27, Antalya'da 24, Adana'da 32, Diyarbakır'da 25, Samsun'da 18, Trabzon'da 17 dereceye kadar artması öngörülüyor.
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