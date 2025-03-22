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Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor

Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, soğuk ve yağışlı havanın ülkeyi terk etmesiyle birlikte artmaya başlayan hava sıcaklıklarının önümüzdeki 5 günlük süreçte mevsim normallerinin üzerine çıkacak.