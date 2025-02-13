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İHA

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde gerçekleştirilen bir mağaza açılışı, izdihama neden oldu.

Açılış saatinde mağaza önünde yoğunluk oluşturan kalabalık, içeri girmek için büyük çaba harcadı.

Mağaza içinde de izdiham yaşanırken cam bardak, sürahi ve saklama kabı gibi birçok ürün, kalabalık nedeniyle kırıldı.

EŞYALARI KIRDILAR

Kontrolü sağlamakta zorlanan mağaza sahipleri, çareyi kapıları kapatarak girişleri düzenlemekte buldu.

Vatandaşlar ise bir ürün daha fazla satın alabilmek için adeta birbiriyle yarıştı.

İNDİRİM ANONSUNA RAĞMEN İZDİHAM DİNMEDİ

Zaman zaman arbede yaşansa da iş yeri sahipleri, kampanyanın iki ay daha devam edeceğini açıkladı.

Ancak bu açıklama bile vatandaşların alışveriş çılgınlığının önüne geçemedi.