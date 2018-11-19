Yasemin Özilhan: Eşim oyunculuk yapmamı istemiyor

Yayınlandığı döneme damga vuran 'Doktorlar' dizisiyle adını duyuran Yasemin Özilhan, 2011'de İzzet Özilhan ile evlenmiş, oyunculuğu bırakmıştı.

Hala oyunculuk teklifleri alan Yasemin Özilhan ''Setlere dönme şansınız yok mu?'' sorusuna cevap verdi:

"MUTLU YUVAMDAN UZAKLAŞAMAM"

''Dünyanın en güzel senaryosu gelse de sıfır ihtimal. Eşim İzzet de istemez. Evden, çocuklarımdan, kurduğum bu mutlu dünyadan uzaklaşmak asla istemem.''

Oyuncu Yasemin Özilhan-FOTO GALERİ



Türk izleyicisi Yasemin Özilhan'ı Doktorlar dizisindeki Ela karakteri ile tanıdı. 2006-2010 sezonunda ekrana gelen Doktorlar dizisi Yasemin Ergene'nin hayatını değiştirdi. Dizide onu görüp aşık olan işadamı İzzet Özilhan ile ekranlara veda edip sosyeteye girdi.