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Yavru köpeğin başına plastik bidon geçirdiler

Bursa'da imliği belirsiz kişi ya da kişiler yavru köpeği başına plastik bidon geçirip ölüme terk ettiler.

DHA | 20.10.2019 - 06:32..
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İnegöl ilçesi Kozluca Mahallesi'nde yaşayan 10 yaşındaki Ilımnaz İsmail, evlerinde oturduğu sırada sokaktan köpek sesi geldiğini duydu. Hemen sokağa koşan küçük kız, balkonun altına giren, başına plastik bidon geçirilmiş yavru köpeği görünce şaşkına döndü. Durumu ailesine haber verdi.

YAVRU KÖPEK KURTARILDI

Aile de İnegöl Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi’ni arayarak, yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, köpeğin başına geçirilen plastik bidonu büyük bir titizlikte keserek, çıkardı. Polis, yavru köpeğe eziyet eden şüpheli ya da şüphelileri tespit etmek için soruşturma başlattı.

Yavru köpeğin başına plastik bidon geçirdiler




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