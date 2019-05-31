Yayaların niyetini anlayan akıllı trafik ışıkları geliştirildi

Avusturya’daki bir grup araştırmacı, yolun kenarında bekleyen yayaların karşıdan karşıya geçmek isteyip istemediklerini anlayabilen yeni trafik ışıkları geliştirdiklerini açıkladı. Yeni akıllı trafik ışıkları, 7x4 metrelik bir alanı tarayarak yol kenarında yürüyen yayaları, karşıdan karşıya geçmek için bekleyen yayalardan ayırt edebiliyor,





Sistem, yol kenarında bekleyen yayaları tespit ettiğinde ışık kontrolcüsüne sinyal göndererek ışığın rengini değiştiriyor. İnsanların böylece yol kenalarlarındaki trafık ışıklarında bulunan yaya butonlarına basmaları gerekmiyor.

KALABALIĞA GÖRE SÜRE DEĞİŞİYOR

Akıllı trafik ışıkları, yol kenarında bekleyen kalabalık bir yaya grubu gördüğünde otomatik olarak yeşil yanma süresini de artırabiliyor. Ayrıca ışıklar hiçbir yaya tespit etmediğinde arabalar için yeşil ışık sürekli aktif hale geliyor ve böylece trafikte gereksiz beklemenin de önüne geçilmiş oluyor.

Araştırmacılar, ilk olarak Viyana sokaklarındaki belirli noktalara akıllı trafik ışıklarını yerleştirerek sistemi 2020 yılının sonuna kadar test edecek.

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