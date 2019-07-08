Yaz uykusu nedir

Yaz uykusu, hayvanların vücut yapılarına veya yaşadıkları bölgenin iklimine göre değişebilir. Yaz uykusuna yatan hayvanlar, genel olarak çöllerde yaşayanlardır. Çünkü çöllerde kışlar, yağmurlu olduğundan yiyeceğin en bol bulunduğu ve yaşama şartlarının en elverişli olduğu mevsimlerdir; yazlar ise kurak olduğundan, sıcak dayanılamayacak kadar çok olur ve yiyecek bulunamaz. Bu yüzden, normal iklimli bölgelerde yaşayan yer sincapları kışın uykuya yatan hayvan türünden oldukları halde, aynı cins hayvanlar, çöllerde yaşıyorlarsa, uykuya haziran, temmuz aylarında yatarlar, yağmur mevsimi gelinceye kadar çukurlarından çıkmazlar.

YAZ UYKUSUNA YATAN BAZI HAYVANLAR

Yazın uyuyan hayvanlardan başlıcası, çöl salyangozlarıdır. Bunlar yazın sıcak, kurak havasında, kabuklarına çekilerek dinlenirler.

Bunların dışında bir de hem kış uykusuna hem yaz uykusuna yatan hayvanlar vardır. Bunların başında, ABD’nin güneybatısında çöllerde yaşayan bir çeşit kaplumbağa gelir.

Zor şartlar altında yaz uykusuna yatan hayvanlar arasında; timsahlar, tropik bölgelerde yaşayan bazı tatlı su balıkları, çamurgolyan balığı ve kurbağalar sıralanabilir.

AKCİĞERLİ BALIKLAR

Akciğerli balıklar, Sarcopterygii sınıfından solungaç solunumu yapmakla beraber ihtiyaç duyulduğunda hava solunumu da yapabilen tatlı sularda yaşayan balıklardır. Akciğerli balıkların burun delikleri ağız boşluğuna açılır. Solungaçlarından başka, kısa bir tüple yemek borusunun alt bölgesine bağlı bir veya iki adet akciğerleri vardır. Bunlar gerçek akciğer değildir. Etrafları bol miktarda kılcal damarlarla örülmüş hava keseleridir.

Kurak mevsimlerde sular çekilmeye başlayınca, akciğerli balıkların her biri kendine balçık içinde bir tünel kazarak içine yerleşir. Tünelin üzerinde havanın girişine yarayan gözenekli bir kapak bulunur. Balık, çamurdan koza içinde mukuslu bir sıvı ifraz eder. Bunun sayesinde derisinin kuruması önlenmiş olur. Balık, kozasında derin bir uykuya dalar. Vücut fonksiyonlarını da yavaşlatır. Akciğerli balıklar gerekli oksijeni yuvanın üstündeki delikten almaya devam ederler. Yaz uykusu süresince gerekli enerji için kendi kas dokularının bir kısmını eriterek harcarlar.