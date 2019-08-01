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Yemen açıklarında 15 göçmen açlık ve susuzluktan öldü

Cibuti’den Yemen’e geçmeye çalışırken denizin ortasında 1 hafta mahsur kalan teknedeki 90'ın üzerindeki Etiyopyalı göçmenden 15'i hayatını kaybetti.

AA | 01.08.2019 - 07:47..
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Uluslararası Göç Örgütü-Yemen’den yapılan açıklamada, Cibuti’den hareket eden ve onlarca göçmeni taşıyan teknenin arızalanması nedeniyle bir hafta boyunca denizin ortasında mahsur kaldığının anlaşıldığı belirtildi.

Yemen açıklarında 15 göçmen açlık ve susuzluktan öldü

GÜNLERCE AÇ VE SUSUZ KALDILAR

Açıklamada, günlerce aç ve susuz kalan bazı göçmenlerin gemide hayatını kaybettiği, bazılarının boğulduğu, Aden’e ulaşabilenlerden bazılarının ise kaldırıldıkları sağlık tesislerinde yaşamını yitirdiği ifade edildi. Teknedeki 90'ın üzerindeki düzensiz göçmenden 15'inin öldüğü kaydedildi.

Yemen açıklarında 15 göçmen açlık ve susuzluktan öldü

Yemen, devam eden iç savaşa rağmen başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkelerine gitmek isteyen Afrikalı düzensiz göçmenlerin geçiş noktası olmayı sürdürüyor.

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