Yeni askerlik sistemi salı günü Meclis'e gelecek

Milyonlarca genci ilgilendiren yeni askerlik sisteminin, bayram tatili öncesi TBMM'de yasalaşması bekleniyordu.

BAYRAM SONRASINA KALDI

Ancak son anda köklü değişiklikler içeren düzenlemenin aceleye getirilmemesi, tartışmalı noktaların yeniden değerlendirilebilmesi için teklifin Genel Kurul görüşmeleri Meclis'teki parti gruplarının mutabakatıyla bayram sonrasına bırakıldı.

SALI GÜNÜ GÖRÜŞÜLECEK

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, teklifin bayram tatili sonrası 11 Haziran Salı günü Meclis'te görüşüleceğini açıkladı.

130 BİN ASKER BEKLİYOR

Milliyet'in haberine göre teklifin mevcut haliyle yasalaşması halinde, halen silah altında 6 ayını tamamlamış yaklaşık 130 bin er terhis imkanına kavuşacak.

KADEMELİ TERHİS FORMÜLÜ

Bu durumun terörle mücadele başta olmak üzere, ülke güvenliğinde zafiyet yaratabileceği endişelerinin dillendirilmesi üzerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, planlamanın zafiyet yaratmayacak şekilde yapıldığını kaydetti. Ancak, bayram sonrası ele alınması planlanan teklifte, eğitimli erbaş ve er açığının yaşanmaması için bir madde ilavesiyle geçici süre 'kademeli terhis' uygulaması getirilebileceği öne sürülüyor.