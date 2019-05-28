CHP erken terhise karşı çıktı

Meclis'e getirilen yeni askerlik sistemi, bedelliyi sürekli hale getirirken askerlik süresinin de düşmesini sağladı.

Artık zorunlu askerlik süresi, kişinin eğitim durumuna bakılmaksızın 6 ay olarak belirlendi.

ERKEN TERHİS İMKANI

Yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle, uzun dönem (12 ay) askerlik yapanlar erken terhis olma imkanına kavuşacak. Örneğin askerliğinin 8. ayında olan bir er, kalan 4 ayı tamamlamadan evine dönebilecek.

Şu anda TSK'da, aktif olarak görev yapan 350 binden fazla erin olduğu belirtiliyor. Bu yasanın yürürlüğe girmesiyle 6 ayını doldurmuş olan 130 bin erin terhis olması bekleniyor.

"BEKA SORUNUNA YOL AÇABİLİR"

Ancak CHP, Meclis'e gelen bu yeni yasaya muhalefet şerhi koydu. CHP’ye göre tek tip askerlik doğru, ancak askerliğin kısaltılması ve bedelli askerlik etkisiyle ordunun ihtiyaç duyacağı er-erbaş sayısı azalır, bu da zafiyet yaşanmasına, beka sorununa yol açabilir.

"BEDELLİ EŞİTSİZLİK YARATIR"

CHP, 31 bin TL bedelli askerlik ücretine de, “vatandaşların eşitlendiği tek alan olan asker ocağı da eşitsizlikten nasibini almış olacak” tepkisi gösterdi.