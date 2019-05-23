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Yeni beşinci neslin otomobili Toyota GR Supra

“Safkan bir spor otomobil” olarak nitelendirilen GR Supra, tamamen yenilendi.

Haber Merkezi | 23.05.2019 - 08:39..
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Yeni beşinci neslin otomobili Toyota GR Supra

Toyota’nın spor otomobiller arasında bir “fenomene” dönüşen efsane modeli Supra, yollara geri dönüyor.

MİRASDAN İZLER TAŞIYOR

“Safkan bir spor otomobil” olarak nitelendirilen GR Supra, Toyota’nın geçmiş Supra nesilleri ve orijinal 2000GT spor otomobilinin mirasından izler taşıyor.

Yeni beşinci neslin otomobili Toyota GR Supra

ULTRA MODERN FONKSİYON

Toyota GR Supra’nın dış tasarımı gibi kabini de sıra dışı özelliklere sahip. Sürücüyü tamamen aksiyonun içerisine alan kokpit konsepti, geleneksel GT düzenini, ultra modern fonksiyonlarla buluşturuyor. Supra’ya sürüş heyecanını artırmak amacıyla tek koltuklu yarış otomobillerinden ilham alan oturma tarzı adapte edildi.

Alçak, ince ve yatay kokpit görüş açısını daha ileriye taşıyor. Kabinde aynı zamanda yüksek çözünürlüklü 8.8 inç göstergeler, gerekli olan tüm verileri sürücüye net bir şekilde sergiliyor. Yeni Toyota GR Supra’nın yarışlardan esinlenen deri veya Alcanta kaplı deri koltukları her zaman kusursuz destek ve konfor sağlıyor.

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