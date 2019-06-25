Yeni Şafak yazarı A Haber sunucusuna yeter dedi

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, sosyal medya hesabından, A Haber’de yayınlanan Sabah Ajansı’nın sunucusu Erkan Tan’ın canlı yayında sarf ettiği sözlere tepki gösterdi.

Erkan Tan yayında, "Ordu Valisi'ne it diye küfür eden adam İstanbul'un belediye başkanı seçilmiş oldu. Başka yalanları da var efendim. Onlar da ayrıca konuşulur elbette. Acilen vatandaşlar, AK Parti'yi destekleyenler, Ordu Valisi'nin İstanbul Valiliği'ne tayin edilmesini istiyor" ifadelerini kullandı.

YENİ ŞAFAK YAZARININ TEPKİSİ

Yeni Şafak Yazarı Kaplan ise bu sözlere, “İşte bu paçozluklar her şeyi mahvetti! Yeter” diye tepki gösterdi.

EKREMCİM, OĞLUM SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Erken Tan, seçim sürecinde, "Ekremcim, oğlum" diyerek tepkileri üzerine çekmişti.

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