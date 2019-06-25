taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7689
Euro
6.5751
Altın
1433.03
Borsa
95434.78
Gram Altın
265.693

Yeni Şafak yazarı A Haber sunucusuna yeter dedi

Seçim sürecinde "Ekremcim, oğlum" sözleri tepki çeken Erkan Tan bu kez de Ordu Valisi'nin İstanbul'a tayinini istedi. Yusuf Kaplan, Erkan Tan'a tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 25.06.2019 - 16:52..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Yeni Şafak yazarı A Haber sunucusuna yeter dedi

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, sosyal medya hesabından, A Haber’de yayınlanan Sabah Ajansı’nın sunucusu Erkan Tan’ın canlı yayında sarf ettiği sözlere tepki gösterdi.

Erkan Tan yayında, "Ordu Valisi'ne it diye küfür eden adam İstanbul'un belediye başkanı seçilmiş oldu. Başka yalanları da var efendim. Onlar da ayrıca konuşulur elbette. Acilen vatandaşlar, AK Parti'yi destekleyenler, Ordu Valisi'nin İstanbul Valiliği'ne tayin edilmesini istiyor" ifadelerini kullandı.

YENİ ŞAFAK YAZARININ TEPKİSİ

Yeni Şafak Yazarı Kaplan ise bu sözlere, “İşte bu paçozluklar her şeyi mahvetti! Yeter” diye tepki gösterdi.

EKREMCİM, OĞLUM SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Erken Tan, seçim sürecinde, "Ekremcim, oğlum" diyerek tepkileri üzerine çekmişti.

Yeni Şafak yazarı A Haber sunucusuna yeter dedi

Erkan Tan'dan İmamoğlu yorumu VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı

Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı

1582
Yeşim Salkım'dan Gülben Ergen paylaşımı

Yeşim Salkım'dan Gülben Ergen paylaşımı

100
Memur ve emeklilerin zamlı maaşları

Memur ve emeklilerin zamlı maaşları

313
İstanbul'un kaybedilmesinde çaldılar kampanyasının etkisi

İstanbul'un kaybedilmesinde çaldılar kampanyasının etkisi

413
Hamdi Alkan cenaze tabutuna sarılan eşini fotoğrafladı

Hamdi Alkan cenaze tabutuna sarılan eşini fotoğrafladı

207
Erdoğan, kabine revizyonu hakkında konuştu

Erdoğan, kabine revizyonu hakkında konuştu

698
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim sonuçları değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim sonuçları değerlendirmesi

741
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir