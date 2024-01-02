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ABB Başkanı Mansur Yavaş, Gültekin Uysal ile Ankara'da bir araya geldi

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Gültekin Uysal ile Ankara'da bir araya geldi ABB Başkanı Mansur Yavaş, yerel seçim çalışmaları kapsamında DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Genel Merkez’de buluştu.