ABB Başkanı Mansur Yavaş, Gültekin Uysal ile Ankara'da bir araya geldi

Türkiye, yerel seçim atmosferine girdi.
Adaylığı kesinleşen isimler bu kapsamda kampanyalarına start verdi.
Bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara için yeniden CHP adayı oldu.
89 gün kala ilk ziyaret
Yavaş, seçimelere 89 gün kala temaslarına başladı.
ABB Başkanı Yavaş, bu kapsamda Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı Genel Merkez’de ziyaret etti.
Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.
"Ankara'nın geleceği hakkında fikir alışverişi"
Görüşmede, yerel seçimler ve Ankara'nın geleceği hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
İkili görüşmede; Yavaş’ın, Uysal’a Ankara’da beş yıl boyunca yapılan çalışmalar hakkında hazırlanan özet faaliyet raporunu sunarak bilgi verdiği bildirildi.
Ziyaretin ardından resmi sosyal meyda hesaplarından görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
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