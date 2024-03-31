Antalya'da yürüme güçlüğü çeken seçmenler, plastik sandalyeyle taşındı Yürüme güçlüğü çeken bazı seçmenler, arızalı asansör nedeniyle plastik sandalyelere alınarak oy kullanacaklara katlara çıkartıldı.

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DHA

Antalya genelinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için oy verme işlemi, saat 08.00'den itibaren başladı. Seçmenler, listelerinin olduğu okullara giderek oylarını kullandı. Konyaaltı ilçesindeki Bedriye Bileydi İlkokulu'nda, sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı. Yaşlı ve engelli seçmenler, okulun giriş katındaki sınıflara yerleştirilen sandıklarda oy kullandı. Okulun arızalı asansörü nedeniyle bazı seçmenler de zor anlar yaşadı.

Kimisi çocuğuyla kimisi de köpeğiyle oy kullandı

Bacağından ameliyat olan Suzan Ük (64), getirilen plastik sandalyeye alınarak 3 görevlinin yardımı ile 3'üncü kata çıkartılıp, oyunu kullandı. Yine görevlilerin yardımıyla okul bahçesine indirilen Suzan Ük, seyyar sandık ya da giriş katta oy kullanmak için tanınan başvuru sürecine yetişemediğini söyledi. Ük, "Sağ olsunlar, yardımcı oldular. Asansör arızalıymış. Şaşırdım, böyle oy kullanmayı beklemiyordum" dedi.

Bir başka seçmen de yine aynı uygulama ile sandığa götürülüp, okul bahçesine indirildi. Bazı seçmenler çocuklarıyla, bazıları da köpekleriyle sandık başına gelip, oyunu kullandı.

Oy sırasında beklerken bayıldı

Öte yandan sabah erken saatlerde Altınova İmam Hatip Ortaokulu'na gelen bir kadın seçmen, oy kullanma sırasını beklerken bayıldı. Durumun bildirilmesiyle gelen sağlık ekibi, ilk müdahaleyi yaptığı kadını ambulansla hastaneye götürdü.

315 belediye başkan adayı yarıştı

1 milyon 925 bin 935 seçmenin kayıtlı olduğu Antalya'da, 6 bin 40 sandı kuruldu. Antalya'da 19'u ilçe, 1'i büyükşehir 20 belediye başkanı seçimi için toplam 315 belediye başkan adayı seçmen tarafından oylanacak. Seçmen, büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlık şeklinde 4 oy kullanacak. En çok seçmenin olduğu Kepez'de 1298 sandık kuruldu, 438 bin 929 seçmen oy kullanacak. İkinci sıradaki Muratpaşa'da 1124 sandık kurulurken, 380 bin 694 seçmen bulunuyor. Üçüncü sıradaki Alanya'da, 743 sandıkta 234 bin 347 kayıtlı seçmen yer alıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)