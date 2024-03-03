Bağcılar'da yerel seçim anketi: Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu? İstanbul'da büyük heyecanla devam eden yerel seçim çalışmaları arasında Ensonhaber mikrofonu Bağcılar'daydı. İşte "Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu?" sorusuna seçmenden gelen cevaplar.

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Yerel seçim öncesi İstanbul'da büyük heyecan var.

Bir yanda kampanyalar devam ediyor diğer yenda seçmen adayları tartıyor...

İstanbul'da, Ensonhaber ekipleri ise ilçe ilçe röportajlarına devam ediyor.

Bu kapsamda Bağcılar'daydık.

Bağcılar sokaklarında seçmene "Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu?" sorusunu yönelttik.

Seçime 1 aydan kısa süre kala tercihlerini belirleyen seçmenler, tercihleriyle beraber nedenlerini mikrofonumuza anlatırken mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepkiler de geldi.

"Ekrem İmamoğlu İstanbul’a bir şey yamadı ki"

Murat Kurum'u destekleyeceğini belirten bir seçmen, "Bırakın da Muradımıza erelim. Ekrem İmamoğlu İstanbul’a bir şey yamadı ki. Hep İstanbul dışında başka işlerle uğraşıyordu." dedi.

"Geldiğine geleceğine pişman etti hepimizi"

Başakşehir'de yaşadığını belirten bir kadın ise toplu taşımadaki aksaklıklardan bahsetti.

Kadın seçmen şöyle konuştu:

İmamoğlu ne yaptı İstanbul’a. Başakşehir’e gelin de halimizi görün. 1 tane otobüs yok 40 dakikada bir geliyor. Geldiğine geleceğine pişman etti hepimizi.

"CHP’nin şu ülkeye ne yaptığı görülmüş"

Murat Kurum'un bakanlığı döneminde yaptıklarını örnek gösteren bir Kurum destekçisi ise Kurum'un yapacağı hizmetlerden şüphe duymadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Metronun bugünkü halini görün. Metroda metrobüste bütün vatandaşlar yolda kalmış. CHP’nin şu ülkeye ne yaptığı görülmüş. Hayalle kandırıyorlar. Bir Kent Lokantası yaptılar başka da bir faydalarını görmedim. Hiçbir şeylerini görmedim.



Bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan 20 yıldır hükmediyor. Murat Kurum da onun elçisi. Her halükarda yardımcı olacak. Adamın yaptıkları belli.

"İcraat için iş için Murat Kurum"

İstanbul'da metro arızalarından şikayet eden bir başka seçmen ise Murat Kurum'u icraat yapacağına inandığı için destekleyeceğini söyledi.

Seçmen, "İcraat için iş için Murat Kurum. Görüyorum ben metro ile gittim Bayrampaşa’da bir durdu. Arıza yaptı. Aynı gün Başakşehir tarafında gittim yine metro arıza yaptı. Yani iş icraat için Kurum." diye konuştu.