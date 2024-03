Özel İçerik

Yerel seçim yaklaşırken İstanbul ilçelerinde de meraklı bir bekleyiş var.

Çekmeköy'de ise 15 yıllık hizmetleriyle partinin bile üzerinde oy oranlarıyla seçime hazırlanan bir Ahmet Poyraz var.

4. dönemine hazırlanan Çekmeköy belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Ensonhaber YouTube kanalına konuk oldu.

Poyraz, Çekmeköy'ü nasıl İstanbul'da en çok yaşanmak istenen ilçelerden biri haline getirdiğini ve gelecek projelerini anlattı.

"Sahadaki samimiyet sandığa yansıyacak"

İlk olarak 31 Mart öncesi sahadaki durumu değerlendiren Poyraz, "4. dönemimde olmamdaki en büyük etken, hep sahada olmamdan kaynaklanıyor. Hep sahadayım, sahanın analizini de yapabiliyorum. 15 yıllık belediye başkanlığı öncesinde 5 yıllık da Ümraniye ilçe başkanı olmam hasebiyle sahada insanlarla iletişim kurma noktasında da iyiyiz elhamdülillah. Sahada güzel bir atmosfer var.

İnsanlarımızın gerek büyükşehirde Murat Başkanımıza gerekse bizlere karşı samimi bir teveccühü var. Bu samimiyetin sandığa yansıyacağına inanıyorum." dedi.

"Her deprem korkusu Çekmeköy'e bir yöneliş oluşturdu"

Çekmeköy'ün İstanbul'da nüfus artışı en yüksek olan ilçe olduğu hatırlatılan Poyraz, bunun nedenini açıkladı.

Poyraz, şöyle konuştu:

"Her deprem korkusu Çekmeköy'e bir yöneliş oluşturdu. Sonuçta zeminimiz çok sağlam. İstanbul'daki en sağlam zeminlerin başında Çekmeköy geliyor. Bir de biz şu anda kentsel dönüşümü yüzde 87 oranında tamamladık. İnsanlar birincisi deprem endişesiyle geliyor, ikincisi yeşil alanımız çok fazla.

İnsanlarımızın çok rahat yürüyeceği, gezeceği, bisikletine binebileceği, çocuklarıyla eğlenebileceği çok önemli sayıda yeşil alanımız var. Biz son 3 haftada 200 bin metrekare park açtık.

"Maksimum nüfusa yaklaşıyoruz"

Çok yoğun bir nüfus aldık ama şimdi maksimum nüfusa yaklaşıyoruz. Nüfusumuz 300 bin ama 50 sene sonra nüfus 330 bini geçmeyecek. Çünkü biz şehri planlarken böyle planladık. Bu sene mesela hiç artmadı gibi."

"87'lik bu dönüşümün tamamını vatandaş kendi kendine yaptı"

Kentsel dönüşüm başarısı sorulan Poyraz, "Biz 15 sene önce başkan olurken dedik ki biz burayı kendi kendine dönüşebilecek bir planlama yapalım. Planları yaptık. Bu dönüşümü de dikey değil yatay yaptık. Zemin artı 5'tir bizde bunun yüksekliği.

Bu planlama ile yüzde 87'lik bu dönüşümün tamamını vatandaş kendi kendine yaptı. Emlak Konut yok, TOKİ yok, KİPTAŞ yok... Hiçbir kuruluşun desteği olmadan yapılmış tek dönüşümü biz yaptık.

"Çekmeköy'de imar sorunu yok"

Vatandaş kendi rızasıyla kendini mutlu hissederek bu dönüşümü sağlamış olduk. Şu alanda bir deprem durumunda en hazır ilçelerden biri olduk.

Çekmeköy'de imar sorunu yok. Bizim köylerimiz bile imarlı. Bizim neredeyse son 7-8 yıldır bu sorun yok. Yüzde 95 kentsel dönüşümü konuşmadan seçime gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ulaşımda sorunlarımız var"

Ulaşım sorununu her İstanbul ilçesi gibi yaşadıklarını belirten Ahmet Poyraz, İBB'nin yarım bıraktığı projeler hakkında da bilgi verdi.

Poyraz, şöyle konuştu:

"Ulaşımda sorunlarımız var tabii. Rahmetli Kadir Ağabey döneminde başladığımız bir metro var. Çekmeköy'e kadar zaten getirmişti Kadir Ağabey... Sonrasında yine bizim nüfusumuzun yoğun olan Taşdelen Mahallesi var. Yine bu metroda ihalesi protokolleri yapılmış, başlanmış bir metro var.

"Metronun üzerini hafriyatlarla doldurdular"

Maalesef şimdiki İBB yönetimi geldi, burası kılçık hat dedi gerek yok dedi. Ve bunun üzerini hafriyatlarla doldurdular.

Şu anda bu bölgelerde çok büyük sıkıntı çekiyoruz. Bugün bu metro durdurulmamış olsaydı bugün Çekmeköy'den Taşdelen'e metro ile gelecektik, daha sonra bu metroyu Alemdağ bölgemiz var ve Nişantepe'ye kadar götürecektik.

"Murat Kurum Başkanımızla bütün görüşmeleri yaptık"

Biz Murat Kurum Başkanımızla bütün görüşmeleri yaptık. 1 Nisan'dan sonra İstanbul'da başlayacak ilk metrolardan biri Taşdelen-Çekmeköy hattı olacak. Çünkü ulaşımı çok rahatlatacak. Her toplantıda millet ulaşımdan şikayet ediyor.

Mesela bizim bir Taşdelen kavşağımız var. Mevcut yönetim oraya geldi biz izah ettik bir an önce bitmeli diye. Tamam dediler talimat verdiler ama şu anda ortada hiçbir şey yok. Baktık ki olmayacak. Gittik Ulaştırma Bakanlığımıza oradaki bir kavşağı 8 ayda yaptırdık ve hizmete açtırdık. Siz dertliyseniz mutlaka bir çözümü var."

"İBB'nin başlayıp da bitirdiği tek proje yok"

CHP'li İBB'nin AK Partili belediyeleri engelleyip engellemediği sorulan Poyraz, şunları söyledi:

"Çocuklar Ağabey veya Başlanım demez, Ahmet Poyraz der"

Ahmet Poyraz, en iddialı olduğu konu olan gençlerle iletişimini de anlattı.

Poyraz, gençlerle ilişkisini şöyle ifade etti:

"Ben geçleri çok severim onlar da beni sever. İlkokul 2. sınıf ile 8. sınıf arasındaki çocukların tamamı Ahmet Poyraz der. Hepsi öyle başkanım, ağabey yok... Ahmet Poyraz! Çok iyi bir iletişimimiz var. Biz her hafta en az iki okulumuzun bayrak törenine ve iki lise son sınıf öğrencilerle sohbete gidiyoruz. Yani haftada 4 okulu ziyaret ediyorum.

Bu gençlerin sevginin karşılığında onlar için bir şeyler yapmanın mücadelesini veriyoruz. Yıllardır mezuniyet törenleri yapıyoruz. Son sınıf öğrencilerimize aileleri ile birlikte törenler yapıyoruz. Dereceye girenlere hediyeler veriyoruz.

Her üniversiteliye 10 bin TL destek

Bu sene üniversiteye girecek öğrenciler için tek bir şartımız var. Çekmeköy'de oturuyor olmak. Her öğrenciye 10 bin TL yardım yapacağız. Hangi vakıf, hangi okul, ekonomik durumu bakmaksızın sadece başvuru yapıyor, Çekmeköy ikametindeyse hesabına 10 bin TL yatırıyoruz.

Yine her üniversite öğrencimize ücretsiz ulaşım sağlıyoruz.

Gençlerle iletişimi iyi kurarsanız aile de seviyor. Diyorlar ki 'Başkanım bizim çocuk size aşık.' Biz de seni seviyoruz yani' İletişimi iyi kurduk. Çocuklar bir de karşılıksız seviyor. Bizden hiç menfaatleri yok. Oy verecek imkanı da yok, biz de menfaat için yapmıyoruz."

Güngörmüşler Kıraathanesi

Poyraz, emekli ve yaşlılara hizmetlerini ise şöyle aktardı:

"Herkese selam verelim"

Çekmeköy'de sadece AK Partililerden değil her kesimden oy alan Ahmet Poyraz'a bu özelliği de soruldu.

Sokakta herkesle selamlaşmayı parola edindiğini söyleyen Poyraz, "Biz dedik ki herkesten oy alalım. bütün oyu alalım ama bu mümkün değil. Ama bir şey mümkün. Biz herkese selam verelim. Bunlara selam verebiliyor muyuz? Elbette ki serzenişte bulunacaklar ama bu muhabbetimizi hiç eksiltmeyeceğiz. Herkese kapımız açık olacak.

Bir şeyi kendimize düstur edindik. Bu şehirde 300 bin insanımız yaşıyor. İçinde Sünni, Alevi, Kürt, Laz, Çerkez hiç fark etmiyor. Hepsi başımızı tacı. Bir Alevi hanım kardeşimiz dedi ki. 'Siz bize sokakta bize selam veriyorsunuz. Bu selam o kadar önemli ki. Bu selam için size oy vereceğiz' dedi. Bunu başardık biz Çekmeköy'de, bunu başarınca hem ayrım yapmadan hizmet etme şansımız hem de herkesten dua alma imkanımız oluyor." şeklinde konuştu.

Büyükşehirdeki yarışı ve Murat Kurum'un çalışmalarını da değerlendiren Poyraz, sözlerine şöyle devam etti:

Murat Bey, bakanlığı döneminde Çekmeköy'de bir söz vermişse zamanından önce yerine getirmiş bir İstanbul sevdalısıydı. Sonuçta İstanbul'un her ilçesinde bir emeği var. Çekmeköy'de verdiği her söz bizim sözümüz diyorum. Biz 15 yıldır bırakın sözümüzü, sözümüzün çok ötesinde işler yapmış kardeşler olarak... Onlar biliyor ki Ahmet Poyraz bu şehirde söylediği her şeyi yaptı daha fazlasını yapacak.



Diyoruz ki Murat Bey'i tanımayanlar olabilir ama verdiği söz bizim sözümüzdür. Her sözü İstanbul ve Çekmeköy'de yapacaktır.



Çok mütevazı, insanlarla iletişimi çok çok iyi. Önce Yaradan seni sevecek sonra sevdirecek. Taşdelen'de ona bir miting yaptık. Miting alanı 100-150 metrelik bir mesafe. 150 metreyi tam 2 saatte geldi. Vatandaş hiçbir talepte bulunmadan.