CHP İstanbul'da kalan adayları DEM Parti ile birlikte belirleyecek İstanbul'da Başak Demirtaş'ın adaylığından vazgeçen DEM Parti ile görüşmelerini sürdüren CHP, kalan İstanbul ilçe adaylarını belirleme konusunda fikir alışverişi yapılarak DEM tabanının istediği adaylar üzerinde yoğunlaşacak.

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31 Mart yerel seçimlerine kısa süre kala muhalefette dağınıklık sürüyor.

CHP henüz aday açıklama sürecini tamamlayamazken İstanbul özelinde DEM Parti ile pazarlıklar sürüyor.

Uzun süre Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın DEM Parti İstanbul adayı olacağı iddiaları konuşulurken bu ihtimal, resmi açıklama ile ortadan kalktı.

Demirtaş hamlesine CHP'den jest

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşısına güçlü bir adayla çıkmayan DEM Parti'ye CHP'den jest gecikmedi.

CHP'li yöneticiler, İstanbul’da ilçeler üzerinden bir işbirliği formülünün ortaya çıkabileceğini üzerinde duruyor.

Bu kapsamda CHP, kalan istanbul ilçe adaylarını DEM ile birlikte belirleme kararı aldı.

DEM Parti'nin tarifine uyan aday

CHP'liler, DEM Parti’nin 'kent uzlaşısı' tarifini benimseyerek partinin tarifine uyan, tabanının destekleyebileceği ve onların da uzlaşacağı adayların İstanbul’un kalan ilçelerinde gösterilmesinin mümkün olduğu söylüyor.

DEM Parti'den fikir alınacak

DEM'e karşı aday çıkartmama gibi bir olasılık olmadığı belirtilse de CHP'de adayların, DEM'den fikir alınarak belirlenmesi gündemde.

Buna göre; İstanbul'da adayları henüz belirlenmeyen Avcılar, Adalar, Bakırköy, Beykoz, Çekmeköy, Esenyurt, Kadıköy, Kağıthane, Sarıyer, Ümraniye ve Zeytinburnu'nda adaylar, DEM Parti'den gelecek fikirlerle şekillenecek.