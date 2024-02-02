DEM Parti'den Başak Demirtaş açıklaması: Tabandan yoğun talep var Parti içinde Başak Demirtaş'ın adaylığının değerlendirildiğini belirten DEM Partili yetkili, tabandan bu yönde yoğun görüş aldıklarını ve Demirtaş'ın en güçlü aday adayı olduğunu söyledi.

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Yerel seçime 2 ay kala DEM Parti'nin İstanbul kararı bekleniyor.

CHP ile İstanbul ve diğer büyük şehirlerde iş birliği için görüşmelerini sürdüren DEM Parti'de, 5 Şubat'ta aday başvuruları bitiyor.

Son dönemde ise tutuklu eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adaylığı gündemde.

DEM Parti tabanında karşılık bulan Demirtaş'ın adaylık çıkışı, CHP ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nda moral bozukluğuna neden oldu.

CHP ile süreci devam ettiren DEM Parti'de, Demirtaş'ın adaylığını isteyenler çoğunlukta.

Bu kapsamda DEM Parti'den bir yetkili, DW Türkçe'ye gündemi değerlendirdi.

"Parti tabanı Başak Demirtaş'ı istiyor"

Başak Demirtaş'ın adaylığının hâlâ kurullarda tartışıldığını ve henüz net kararın verilmediğini belirten yetkili, "Parti tabanımız ile yapılan çalışmada yüksek bir oranda aday çıkarılması yönünde görüş ortaya çıktı. Aday çıkaracaksak en güçlü adayı çıkarmamız çok doğaldır." bilgisini verdi.

"CHP'nin kazanıp kazanmaması ile ilgilenmiyoruz"

CHP'nin seçimi kazanıp kazanmaması ile ilgilenmediklerini belirten DEM Partili isim, "Sonuçta bir siyasi partiyiz ve aday çıkarmazsak seçmenimiz bunu sorgulayacaktır. Onlara aday çıkarma veya çıkarmama kararını doğru anlatmamız şart. Doğru anlatılamazsa sorgulamalar ve bizlerin varlık nedenleri daha fazla sorgulanacaktır." dedi.

"Ekrem İmamoğlu gelip tabanımızı ikna etsin"

DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkarması durumunda CHP'ye kaybettiren parti olunacağı yönündeki eleştirileri de değerlendiren yetkili, şu ifadeleri kullandı: