Fatih Erbakan: Kendimiz kazanmak için seçimdeyiz Kritik illerde aday çıkarttığı için partisi içinde de eleştirilen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Kimseye kazandırmak için değil, kendimiz kazanmak için seçimdeyiz" sözleriyle kendisini savundu.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Milli Görüş çizgisinde yoluna devam eden Yeniden Refah Partimiz bütün seçim bölgelerinde herhangi bir siyasi partiye kazandırmak veya kaybettirmek için değil, seçimi kazanmak üzere adaylarını çıkarmıştır” dedi.

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ediyor.

Siyasi parti temsilcileri, aday listelerini yetiştirmek için YSK bürolarına koşarken, bazı partilerin seçim süreciyle ilgili sürpriz kararları gündem oldu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere kritik illerde aday çıkaracaklarını açıklamıştı.

Ayrıca 28 Şubat sürecinde Necmettin Erbakan'a operasyon çeken isimler arasında yer alan Murat Yetkin'e konuşan Fatih Erbakan, Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerde daha şanslı olduğunu söylemişti.

"Ankara ve İstanbul’da kendi adaylarımızı çıkarmazsak CHP kazanabilir"

Fatih Erbakan, gazeteci Murat Yetkin'in ziyaretine ilişkin basına yansıyan haberlerle ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Erbakan açıklamasında,

Sohbet esnasındaki ifadelerimiz, Yeniden Refah Partisi olarak biz Ankara ve İstanbul’da kendi adaylarımızı çıkarmazsak, Ankara’da Mansur Yavaş’ın, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun seçimi kazanabileceği yönünde olmuştur. Bunun önemli sebeplerinin bir tanesi ise, ekonomik krizden bunalan halkın iktidara bu seçimde bir uyarı yapmak istemesidir.

dedi.

"Kimseye kazandırmak için değil, kendimiz kazanmak için seçimdeyiz"

Yeniden Refah Partisi'nin üç büyük ilde aday çıkararak tepki oylarını alacağını belirten Erbakan, şu ifadelere yer verdi: