ensonhaber.com

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, kentin nabzını tutmaya devam ediyor.

Kentte mahalle mahalle, sokak sokak gezerek vatandaşları dinleyen Hamza Dağ'ın, Konak ilçesinde bir vatandaşla diyaloğu dikkat çekti.

DİSK üyesi işçiye söz verdi: "Kimse işinden olmayacak"

Eşrefpaşa Caddesi’ndeki seçim çalışmaları sırasında Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi bir belediye işçisi ile sohbet eden Hamza Dağ, seçimi kazanmaları durumunda kimsenin işten atılmayacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

DİSK'e de hayırlısı olsun, herkes bilsin, biz geldiğimizde kimseyi işten çıkarma niyetimiz yok. İçeriden bazı haberler geliyor. Öyle bir niyetimiz yok, herkes bilsin. Sen söylersin.