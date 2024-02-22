Hamza Dağ'ın İzmir'de CHP standı ziyaretinden renkli görüntüler Cumhur İttifakı İzmir adayı Hamza Dağ, CHP standını ziyaret ederek başarı diledi. Dağ'ın kendisiyle tokalaşmaya çekinen partililere samimi diyaloğu kameralara yansıdı.

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Yerel seçim hazırlıkları hızla devam ederken büyükşehirlerdeki heyecan da daha büyük.

Özellikle İzmir'de farklı bir heyecan var.

Uzun yıllardır CHP yönetiminde olan şehirdeki birçok yönden bıkkınlık, AK Parti'ye karşı bir teveccühe dönüşeceği yorumlarına neden oluyor.

Hamza Dağ karış karış İzmir'i geziyor

Bu kapsamda Cumhur İttifakı İzmir adayı Hamza Dağ da büyük bir özveri ile kampanyasını sürdürüyor.

Dağ, günlük çalışmaları kapsamında ziyaretleri sırasında CHP standı ile karşılaştı.

CHP standına ziyaret

Hamza Dağ, rakip parti teşkilatına selam vermeyi ihmal etmedi.

Kadınlardan oluşan CHP ekibine merhaba kızlar diyerek selam veren Dağ, ilk etapta karşılık alamadı.

"Merhaba kızlar bir şey olmaz"

Birbirine bakarak ne yapacaklarını şaşıran, tokalaşmaya çekinen genç CHP'lilerin tedirginliğini fark eden Dağ, sıcak bir ifade ile "Merhaba kızlar bir şey olmaz. Merak etmeyin kimse size kızmaz." diyerek ortamı yumuşattı.

Genç CHP'li kadınlardan da Dağ'a espriyle karışık bir cevap geldi.

Kahkahalar yükseldi

"Gümbür gümbür geliyoruz" esprisini adeta göğsünde yumuşatan Dağ'ın "Zaten buradasınız yahu!" cevabı kahkahalara neden oldu.

Dağ, diğer CHP'lilerle de selamlaşarak çalışmasına devam etti.