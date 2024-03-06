İstanbul'da çocuklara özel proje! Üsküdar Çocuk Köyü'nü vatandaşa sorduk Dünyada eşi benzeri olmayan ve dün İstanbul'un çocuklarının hizmetine sunulan Üsküdar Çocuk Köyü projesini değerlendiren İstanbullular, hem projeden memnuniyetlerini dile getirdi hem de Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e teşekkür etti.

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ensonhaber.com

Üsküdar Belediyesi, İstanbul çocuklarına kıymetli bir hediye verdi.

3,5 yıldır üzerinde çalışılan ve her ince ayrıntısı üzerinde emek harcanan Üsküdar Çocuk Köyü, hizmete açıldı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) adayı Murat Kurum'un katılımıyla hizmete giren park, ilk günden akına uğradı.

Çocuklara İstanbul'un ortasında doğal bir sosyal yaşam alanı sunan parkta, köy kültürüne ait hemen her şey var.

Köy yaşamı hakkında her ayrıntı...

Çocukların çapa yapmayı deneyimleyeceği küçük tarlalar, köy değirmeni, kanatlı kümes hayvanları, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, köy camisi, köy fırını, çocuklar için çeşitli atölyeler...

Bu eşsiz deneyim alanı için ziyaretler, hem ücretsiz hem de sınırsız.

Açılışı yapıldığı günden itibaren akına uğrayan Üsküdar Çocuk Köyü, ziyaretçilerinden tam puan alırken Ensonhaber ekibi, Üsküdar'da vatandaşlara projeyi sordu.

Kimi vatandaşlar soruya parka gitmek için otobüs beklerken kimi ziyaretinden sonra kimi ise sosyal medyadan takip ettiği kadarıyla cevap verdi.

Projeden memnuniyetler dile getirilirken, projenin mimarı Başkan Hilmi Türkmen'e de teşekkür edildi.

"Çocuklar için çok güzel bir olay"

Çocuklar için böyle bir imkan sunulmasını çok değerli bulan bir anne, konu hakkında şunları söyledi:

Bence çok güzel. Çocuklar için çok güzel bir olay. Doğru düzgün park yoktu zaten. En azından şimdi çocukların da değerlendirebileceği şeyler var. Çok güzel görünüyor.

"Güzel bir deneyim olacak bizim için"

Parka gitmek için otobüs bekleyen bir baba ise, "Çok beğendik. Çocuklar hemen gitmek istediler. Çok güzel bir proje. Biz de ne zaman köyümüze gitsek böyle hayvanlarla iç içe oluyor. Bu daha da güzel bir deneyim olacak bizim için. Hilmi Türkmen'in belediyeciliğini de beğeniyoruz. Her alanda çok iyi, çok başarılı buluyoruz." dedi.

"Bir hizmet yapılacaksa AK Parti yapar"

Projeyi beğendiğini söyleyen bir başka vatandaş ise "Eğer bir yerde bir hizmet varsa bunu zaten AK Parti yapar. AK Parti hizmet adamı. Bazıları çıkıp diyor ki ekonomi bozuk. Ekonomi ile belediyenin ne alakası var. Şimdi vatandaş hizmet için oy atması gerekiyor. Bu seçim yerel seçim. Bu seçimde hizmet edenin kazanması lazım." ifadelerini kullandı.

"Hilmi Başkan'ı destekliyoruz"

Projeyi sosyal medyadan takip ettiğini söyleyen bir vatandaş ise şöyle konuştu: