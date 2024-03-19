Muhittin Böcek'ten Alanyasporlulara tesis cevabı: Bana oy vermediniz CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanyaspor için 2019'da verdiği tesis sözünü, Alanyalıların kendisine değil rakibine oy verdiği için tutmadığını söyledi.

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Yerel seçim yaklaştıkça CHP'li adayların skandalları da art arda geliyor.

Son skandalın öznesi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek...

Böcek ile Alanyaspor taraftarları arasında ise tesis gerilimi yaşanıyor.

Bu kapsamda Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Böcek ile konu hakkında yaptığı görüşmeyi kamuoyuna taşıdı.

Çavuşoğlu, Böcek'in söz verdiği tesisi Alanyalıların kendisine oy vermediği için yapmadığını söylediğini aktardı.

Akdeniz Manşet'e konuşan Çavuşoğlu, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Böcek'e tesis sözünü hatırlattım"

"Taraftarların eleştirisinin ardından Böcek'in kendisine taraftar eleştirisinde etkisi olup olmadığını sorduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Böcek 'Taraftar gruplarının paylaşımında sizin etkiniz var mı?' dedi.

Ben de, 'Başkanım taraftar gruplarının paylaşımını sonradan gördüm ve taraftar grupları bunu hep birlikte paylaşmışlar. Ben de kendilerine bunu sordum ve Muhittin Başkanımla daha önce bir araya geldik.

'Tesisleri yapacağını söyledi fakat yapmadı dediler' dedim. 'Doğrusu sözünüz de vardı başkanım' dedim.

"Söz verdim ama Alanyalılar bana oy vermedi"

Bana söylediği şuydu; 'Evet söz verdim ama. Alanyalılar bana oy vermedi. Menderes Türel'e oy verdi. Onun için yapmadım.' Ben de dedim ki 'Başkanım ben de bize soranlara bundan sonra bu şekilde anlatırız' dedim. 'İstediğini yap, bildiğini yap' dedi bana. Biraz da azarlar tarzda."