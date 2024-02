AA & Ensonhaber

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum Güngören'de, Diyarbakır Hemşehri Buluşmaları'na katıldı.

Kurum, milletine sevdalı, Diyarbakır'a sevdalı, Diyarbakır'ın kardeşi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, sevgilerini ilettiğini söyledi.

Diyarbakır'ı tüm zenginlikleriyle çok sevdiklerini belirten Kurum, "Diyarbakır'ı tüm değerleriyle, oradaki tarihin, kültürün izleriyle birlikte çok seviyoruz." dedi.

Filozof Ramazan'ı andı

Kurum, Diyarbakır'da "Filozof Ramazan" lakabıyla tanınan ve Fatih'te bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ramazan Pişkin'i anarak,

Diyarbakır Ulu Camii'yle özdeşleşen, her zaman her yerde hakikati haykıran Diyarbakır'ın has evladı, modern çağın dervişi Ramazan Pişkin hocamızı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun. Kendisi Diyarbakır'a has bilgeliğiyle, hikmetli duruşuyla her zaman teröre ve şiddete karşı durmuştur. Biz ondan razıyız, Rabb'im de razı olsun. Bir kez daha başımız sağ olsun.