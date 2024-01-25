Murat Kurum'dan emeklilere müjde: Aylık 2 bin 500 TL yardım Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, ihtiyaç sahibi emeklilere her ay 2 bin 500 TL yardım yapacaklarını duyurdu. Kurum'un bu sürpriz vaadi salonda büyük alkış aldı.

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ensonhaber.com

İstanbul'da yerel seçim heyecanı var...

Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum, 31 Mart seçimlerinden önce vaatlerini açıkladı.

Kurum, trafikten kentsel dönüşüme, birçok alanda sayısız proje açıkladı.

Kentin sorunlarını çözecek teknik projelerin yanında Kurum, sosyal konular için de neler yapacağının, İstanbulluları nasıl mutlu yaşatacağının ipuçlarını verdi.

Emeklilere sürpriz müjde

Öğrencilerden çocuklu kadınlara, yaşlılardan engellilere birçok dezavantajlı grubu merkezine alan projelerini art arda sıralayan Murat Kurum'dan, emeklilere de sürpriz bir müjde geldi.

İhtiyaç sahibi emeklilere 2 bin 500 TL destek

Murat Kurum, vaatlerinin arasında ihtiyaç sahibi emeklilere her ay 2 bin 500 TL yardım yapılacağına ilişkin bir çalışmanın da olduğunu söyledi.

Kurum, şöyle konuştu:

Hazır mıyız emekliler…

Merakla beklenen müjdemizi veriyoruz!



İhtiyaç sahibi emeklilerimiz için her ay İstanbul Kart’larına 2 bin 500 TL destek ödemesi yapacağız.



Ve biz emeklilerimizin her anında hep yanlarında olacağız.

Kurum'un emeklilere özel bu vaadi salondan büyük alkış aldı.