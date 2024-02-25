Murat Kurum'dan İmamoğlu'na israf göndermesi Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, CHP'li İBB Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu'nun her yere "İsrafı bitirdik, hizmeti getirdik" pankartları astıklarını, ancak bir konsere 600 milyon lira, o pankartlara da 175 milyon lira harcadığını söyledi.

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ensonhaber.com

Yerel seçim atmosferi tüm hızı ve yoğunluğu ile devam ediyor.

Siyasi partilerin adayları, seçmenlere vaatlerini ve projelerini anlatırken, rakiplerinin eksiklerini de vatandaşa hatırlatıyor.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Murat Kurum, Eyüpsultan'da “Ordulular ile Buluşma” programında konuştu.

"İsrafı bitirdik diye astığın pankartlar bile 175 milyon lira"

CHP'li İBB Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da israfa son verildiği ve hizmetlerin artırıldığına yönelik pankartlarına dikkat çekerek şunları söyledi:

Bunlar her yerde afişler, pankartlar asıyorlar. O pankartlarda ‘İsrafı bitirdik, hizmeti getirdik’ diye yazıyor. Sen israfı bir konsere 600 milyon lira ödeyerek mi bitiriyorsun? Sen ‘israfı bitirdik’ diye astığın pankartların reklam bütçesine bile 175 milyon lira harcamış birisin. Sadece bu iki örnek bile senin nasıl müsrif bir belediyecilik yaptığını göstermektedir.

"Aziz şehir, kirli bir pazarlık masasına yatırılmıştır"