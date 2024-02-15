Murat Kurum'dan İstanbul'a dönüşüm müjdesi: 700 bin lira hibe desteği! Murat Kurum kentsel dönüşüm kapsamında KİPTAŞ bünyesinde yapılacak projelerde 700 bin lira hibe ve 700 bin lira kredi desteği sağlanacağını açıkladı.

ensonhaber.com

Murat Kurum, İstanbul'da kampanyasına emin adımlarla devam ediyor.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Kurum, programı kapsamında bugün Risksiz İstanbul Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Murat Kurum, toplantıda İstanbul'un güvenliği merkezinde birçok vaadini dile getirdi.

Kentsel dönüşüme verdiği öneme vurgu yapan Kurum, hibe ve kredi desteklerini açıkladı.

5 yılda 650 bin konut

Kurum, afetlere dirençli, risksiz bir İstanbul için 5 yılda 650 bin konut inşa edileceğini, yeni yapılanmada yatay mimari ağırlıklı, komşuluk ilişkilerini odağa alan, nüfusu artırmayacak doğru bir planlama yapılacağını söyledi.

Bu konutların 300 bini Kiptaş eliyle inşa edilirken ödemenin yarısı ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

700 bin lira hibe desteği

Evini Kiptaş ile dönüştürenlere 700 bin lira hibe desteği, 700 bin lira kredi desteği sağlanacak. Ödemeler 5 bin 833 TL’den başlayan taksitlerle olacak.

100 bin lira taşınma ve kira yardımı ödenecek.

18 aya kadar teslimat

Başvurular 15 Nisan 2024’te başlayacak. Tespit ve değerlendirme, sözleşme, proje ve ruhsatlandırma işlemlerinin ardından evler 18 aya kadar teslim edilecek.

Kurum'un bakanlık dönemi

Olası İstanbul depremi başta olmak üzere İstanbul'un ve tüm yurdun afetlere karşı dirençli hale getirilmesi için Murat Kurum; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı döneminde birçok projeye imza attı.

Türkiye’nin her yerinde 2 milyon 200 bin konut dönüştürüldü. 1 milyon 300 bin sosyal konut inşa edildi.

Tüm Türkiye’de 5 yılda 365 bin yeni yuva, 46 bin yeni afet konutu yapıldı. Asrın felaketi sonrası 3 ayda 180 bin yuvanın inşasına hızla başlandı.

İstanbul’da 5 yılda; 336 milyarlık yatırım yapıldı, 800 bin konutun dönüşümü tamamlandı. 171 bin konutun dönüşümü devam ediyor. 441 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı.

Kurum bunlara ek olarak gelecek dönem İBB başkanlığıyla birlikte ele alacağı projeleri de sıraladı.

Buna göre Kurum'un ajandasındaki projeler şunlar:

Yerinde dönüşüm ile 250 bin konut

İstanbul'da inşa edilecek 650 bin yeni yuvanın 250 bini; vatandaşların anlaştığı özel sektör firmaları eliyle dönüştürülecek. Bunun için de binanın bulunduğu alana dair imar düzenlemeleri hemen hayata geçirilecek.

250 bin alt sektör harekete geçirilecek, İstanbul’un ekonomisi güçlendirilecek.

Kentsel dönüşüme özel 100 bin sosyal konut

Kentsel dönüşüme özel 39 ilçeye hizmet verecek 100 bin sosyal konut üretilecek. Bu evler satılamayacak, evleri dönüşüme giren yuva sahiplerine çok düşük fiyatlara kiralanacak.

39 ilçenin tamamına ve en riskli mahallelere Kentsel Dönüşüm Ofisleri kurulacak.

İstanbul sanayisi yenilenecek

800 bin kişiye istihdam sağlayan İstanbul sanayisinde işletmelerin %77’si şehir merkezlerinde kalırken, %62’si düzensiz dağınık yapıdadır. Trafiğe ek yük, hava kirliliği ve afet risklerine neden olan mevcut durum İstanbul için risk oluşturuyor. Bu riskler ortadan kaldırılacak.

Eminönü-Sirkeci sahil bandı

Eminönü-Sirkeci Sahil Bandı Düzenlemesi yeni çehresiyle İstanbul’a nefes aldıracak. Eminönü sahil yolu ile, yola bağlantılı sokakları ve meydanları düzenlenecek. Gece-gündüz yaşayan, güvenli ve huzurlu bir gezinti yolu kurulacak.

Sirkeci Tren Garı kapsamlı bir çevre düzenlemesinden geçecek. Garın ray sistemi kaldırılmadan yapılacak tematik düzenleme ile İstanbul hazinesinin yaşayan bir parçası haline dönüştürülecek. İçindeki donatılarla her yaştan İstanbullunun keyifle dolaşacağı cıvıl cıvıl bir alan olacak.

Kıble Çeşme caddesi hayat bulacak

Kıble Çeşme Caddesi üzerindeki tarihi yapılar hızla restore edilecek. Eminönü’ne masal tadında bir cadde hediye edilecek.

Fatih Camii çevresi yeni bir kimlik kazanacak

Fatih Camii Külliyesi ve çevresindeki sokaklar, niteliksiz binaları elden geçirilerek düzenlenecek. Yürüyüş ve bisiklet yolları eklenecek, yapının ruhuna uygun peyzaj hayata geçirilecek. Bu bölge İstanbul’un sayılı turistik bölgelerinden biri haline getirilecek.

Sultanahmet Meydanı’nda 1700 yıl öncesine yolculuk

Sultanahmet Camii ve çevresi ile yine Mimar Sinan’ın emaneti Süleymaniye Camii’nin çevresindeki yapılar düzenlenecek. Her iki yerde de kapsamlı bir çevre düzenlemesi yapılacak.

Süleymaniye Camii’nin çevresi ihya edilecek

Yine Mimar Sinan’ın kalfalık eseri olarak tanımladığı ve UNESCO dünya mirası listesinde bulunan Süleymaniye Camii’nin çevresi adına yakışır bir yenileme projesiyle ihya edilecek. Bölgedeki niteliğini kaybetmiş, köhneleşmiş yapıların tamamını düzenlenecek.

Ordu Caddesi’nde, cadde ve cephe düzenlemesi yapılacak.

Tarihi Haydarpaşa Tren Garı’ndan başlayıp Kadıköy Meydanı’ndan Moda’ya uzanan kıyı düzenlemesi Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortak projede düzenlenecek. Tarih ve yeşil aks çok özel bir projede birleşmiş olacak. İstanbullular denizin, sahilin ve tarihi dokunun keyfini bir arada yaşayacak.

İstanbul meydanlarıyla güzelleşecek

39 ilçenin meydanları dönüştürülecek, İstanbul meydanlarıyla güzelleşecek.

Çengelköy meydanı, kıyı düzenlemesi, aydınlatmaları, geniş otoparkıyla Çengelköy’e değer katacak bir yatırım olacak.

Yapılacak sokak sağlıklaştırmalarıyla; bölge eski ticari ve kültürel canlılığına yeniden kavuşturulacak.

Yeni Ataşehir meydanında, ilk ofisim işyerleri, kreşler, arge merkezleri, kuluçka merkezleri, açık pazar yer alacak. Bunların yanında; açık-kapalı spor salonları, kültür-sanat merkezleri, tiyatrosu, operası, eğitim ve sağlık merkezleriyle; tam bir yaşam alanı olacak.

350 kilometre dere ıslahı

İklim krizi kaynaklı afetler olan sellere, yangınlara, taşkınlara ve ağır yağışlara yerinde ve zamanında mücadele edebilmek için dere ıslahı projeleri çok kritik öneme sahip. Bu kapsamda, 5 yılda toplam uzunluğu 350 kilometre olan dere ıslah projesi yapılacak. Ekolojik koridor kesitleri oluşturulacak.

Bakımsızlığa mahkum edilen derelerin çevreleri sosyal donatı alanlarıyla zenginleştirilecek. Afet zamanlarında bu koridorlar ikmal hatları olarak kullanılacak. Dere kenarları temiz su ve enerji depolama üniteleriyle acil durumlarda yaşanabilir alanlar haline getirilecek.

Afet yönetim sistemi

İstanbul’un afet yönetimine dair projeleri 1 Nisan tarihinde süratle başlatılacak. Afet yönetiminde öncelik önleme ve risk azaltma olacak. Olası bir afet sonrası için müdahale kapasitesi en hızlı şekilde güçlendirilecek, iyileştirme aşaması da planlanacak. Bu bağlamda Bütünleşik Afet Yönetim Sistemi kurulacak.

Bütünleşik Afet Yönetim Sistemi içinde;

-Güçlendirilmiş gerçek zamanlı haberleşme altyapısı,

-Gözlem ağları, tahmin ve erken uyarı sistemleri,

-Elektronik risk izleme sistemleri,

-Anlık Durum Tespit Sistemleri,

-Karar Destek Sistemleri, Dayanıklılık Analizi ve Planlama Platformu bir arada çalışacak.

-Sistem Yapay Zeka Destekli Veri Analitiği araçları ile analiz edilecek, Akıllı Şehir Sistemi’ne ve İstanbul’un Dijital İkizi’ne entegre edilecek.

Bütünleşik Afet Yönetim Sistemi, kendi mühendislerimizle ve yerli/milli yazılım bileşenleriyle hayata geçirilecek.

Dijital ikiz

İstanbul'un dijital ikizi projesi sayesinde, şehrin afetlere karşı hazırlıklı olmasını sağlayacak bir yazılım elde edilecek.

Örneğin, deprem riski altındaki bölgeler önceden belirlenecek, gerekli iyileştirmeler hızlıca yapılabilecek. Yoğun yağışlardan kaynaklanabilecek sel riskleri de tahmin edilerek yine gerekli önlemler süratle alınabilecek.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde Afet Yönetim Merkezi kurulacak;

- Yapımı devam eden millet bahçesine entegre şekilde kurulacak olan Afet Yönetim Sistemi’nin tüm bileşenleri tek merkezden yönetilecek.

- Afet Yönetim Merkezi’nde İBB birimleri ile Lojistik Destek Merkezi bir arada bulunacak.

- Mevcut hava ve kara ulaşımının yanına; deniz ulaşımı da eklenecek. Burada bir de liman inşa edilecek.

- Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, günlük hayatta İstanbulluların dinlendiği bir bölge, afet durumunda hava-kara-deniz ulaşımının bulunduğu bir lojistik ve tahliye merkezi olacak. On binlerce İstanbulluya hizmet verecek geçici yaşam olanı olarak hizmet verecek.

Afet durumunda kullanılacak 6 yeni lojistik merkezi

Afet lojistik merkezlerinin sayısı 1’den 7’ye çıkarılacak. Atatürk Havalimanı, İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Samandıra Askeri Hava Üssü, Alibeyköy, Yenikapı ve Maltepe’de 6 yeni lojistik destek merkezi yapılacak.

Afet durumunda; İstanbul’un tüm gıda ve tıbbi malzeme ihtiyacı, iletişim altyapıları kesintisiz olarak buradan sağlanacak.

Atatürk Havalimanında olduğu gibi İstanbul Havalimanında da tahliye ve lojistik ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni bir liman inşa edilecek.

9 noktada afet müdahale merkezi

Bunların yanı sıra 9 noktada, içinde afet destek birimleri ile her türlü iletişim altyapısı hazır olan Afet Müdahale Merkezleri kurulacak. İtfaiye, yol bakım, İSKİ, İGDAŞ ve diğer ilgili birimlerin bir arada olacağı; olası bir afet durumunda ise hızlı müdahale birimleri haline gelecek bu merkezler hızlıca inşa edilecek.

2 milyon insanımız için geçici ve güvenli yaşam alanı

Ayrıca 39 ilçede bulunan toplanma ve geçici yaşam alanları, alt ve üst yapıları afete hazır hale getirilecek. Vatandaşların normal zamanlarda kreş, kütüphane olarak gördüğü bu yerler; afet zamanında aşevi, duş alanları, tuvaletleri ve geçici barınma üniteleriyle; birer geçici yaşam alanı olarak kullanılacak. Başta okullar olmak üzere spor salonları ve otoparklara; afet sonrasına yönelik olarak kolayca dönüşebilen birimler eklenecek. 6 saat içinde afet sonrası hizmet birimlerinin kurulacağı bu alanlar; afet anında buralar 2 milyon insanımız için geçici ve güvenli yaşam alanlarına dönüşecek.

Acil ulaşım koridorları, tahliye alanlarına, lojistik destek merkezlerine, hastanelere, açık alanlara, ulaşım hatlarına en hızlı erişim olanağı sağlayacak şekilde güncellenecek.

65 yeni heliport

Acil müdahaleleri tam zamanında yapabilmek; ilaç, su, gıda ve diğer önemli malzemelerin hava yoluyla hızlıca taşınması için heliportlara 65 tane daha eklenecek.

50 yeni itfaiye istasyonu, 204 yeni itfaiye aracı

Müdahale kapasitesini her an güçlü ve hazır tutmak adına 50 yeni itfaiye istasyonuyla, 204 yeni itfaiye aracıyla, yangın söndürme helikopteriyle, yangın söndürme ve ambulans görevi yapacak deniz itfaiye araçlarıyla güçlendirilecek.

2 yeni acil durum hastanesi

Sağlık Bakanlığı Koordinasyonunda; İstanbul’un mevcut 2 acil durum hastanesine ek olarak biri Arnavutköy’de diğeri Pendik’te olmak üzere 2 yeni acil durum hastanesi yapılacak.

Hızlı Tahliye ve Giriş İmkanlarıyla; İleri Düzey Tıbbi Görüntüleme Teknolojileriyle; Uzaktan Sağlık Hizmetleriyle; Yüksek Kapasiteli Yoğun Bakım Üniteleriyle; Teknoloji Destekli Hasta Takip Sistemleriyle; Bulaşıcı Hastalıklar İçin İzolasyon Alanlarıyla, Enerji Yedekleme Sistemleriyle, Hava Temizleme Sistemleriyle; tüm acil durumlara etkili bir şekilde yanıt verilecek.

8 hasta yakını konaklama merkezi

Her iki yakaya dörder adet olmak üzere, afet zamanlarında acil müdahale ekiplerinin konaklayacağı, normal zamanlarda hasta yakınlarının faydalanacağı 8 hasta yakını konaklama merkezi kurulacak.

Afet farkındalık akademisi

İstanbulluların olası tüm afetlere karşı farkındalık edineceği; Afet Farkındalık Akademisi kurulacak. Seminerlerle, eğitsel materyal üretimiyle; tatbikat ve simülasyonlarla; halka açık onlarca etkinlikle; iletişim ve bilgilendirme hizmetleriyle; psikososyal destek merkeziyle İstanbulluların afetlerle baş etme kapasitesi artırılacak.